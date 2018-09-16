AİMA'nın Viyolonsel ve Gitar masterclass konserine ilgi yoğun oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; kuruluşundan bu yana genç müzisyenlerin ufuklarını ve müzik kariyerlerini genişleterek; eğitimlerini teşvik etme yolunda öncülük görevi üstlenen Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AİMA) tarafından düzenlenen viyolonsel ve gitar masterclass (ustalık sınıfı) konserine ilgi yoğun oldu.

Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerin konservatuar bölümü öğrencilerine masterclass eğitimleri veren AİMA'nın dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Jens Peter Maintz tarafından verilen viyolonsel eğitimine 10, yine gitar alanında dünyanın tanınmış sanatçılarından Elena Papandreu tarafından verilen gitar eğitimlerine ise 11 öğrencinin katıldığı öğrenildi.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Alibey Adası Kültür Merkezi'nde gerçekleşen masterclass konserinde; Efe Emir Ersöz, Berkant Canbolat, Çavgın Çınkıt, Nehir Nisa Alemdar, İdil Bursa, Beliz Güney, Ülker Tümer ve Umut Sağlam isimli 8 öğrenci yeteneklerini sergilerken, konserde sahne alan Elena Papandreu ile Jens Peter Maintz izleyenleri adeta büyüledi.

Piyanoda İris Şentürkler'in eşlik ettiği konserin sponsorluklarını Binnaz-Ergün Melin ile Ayla Birsel Ailesi'nin üstlendiği öğrenildi.

AİMA'nın bu konserle, yaz dönemine ait eğitim programını tamamladığı bildirildi.