Kıtay yaptığı açıklamada, AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu’nun girişimleriyle kırsal mahallelerde yıllarca yaşadıkları ev ve tarlaların ihale ile yapılacak satışlarına yabancıların da girmesi nedeniyle söz konusu satışlara müdahale ederek, satışların iptal edilmesini sağladığını söyledi.

Söz konusu durumun kırsal mahalle sakinleri için büyük bir yıkımı beraberinde getirebilmesi durumuna karşın Ali Aydınlıoğlu’na teşekkür eden Hasan Kıtay, “Köylümüzün mağduriyeti bizim mağduriyetimizdir. Birileri söz konusu kanun uyarınca yıllarca köylünün yaşadığı ev ve tarlasını ihaleyle satın almak istemiştir. Oysa burada ihale açılırken, öncelik o ev tarlanın sahibi olan köylünün kendisinindir. Oysa bazı uyanıklar bunu hiçe sayarak, o evlerin arsalarıyla, ekili arazileri satın almaya kalkışmışlardır. İşte bu yüzden de köylümüzü mağdur etmemek adına Milletvekilimiz Ali Aydınlıoğlu bu satışları iptal ettirerek, köylümüzü mağdur olmasına engel olmuştur. Bu yüzden de kendisine köylümüz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Ayvalık’ın Kırsal Mahallelerinden Çamoba’nın Muhtarı Mehmet Aygören ise; söz konusu ihaleli satışların gerçekleşmesi halinde köylünün çok ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya kalmasına engel olduğu için başta AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu olmak üzere, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ile AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay’a teşekkür etti.