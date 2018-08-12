Türkiye’deki ekonomik büyümeyi durdurup, kriz çıkarmak için topyekun saldırı başlatıldığına dikkat çeken AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, “Türkiye’nin gücünün farkında değiller. Milletimizin desteğiyle hedeflerimizden geri adım atmayacağız. Gezi’de, 17-25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da denediler başaramadılar. Yine başaramayacaklar. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız” dedi.

Kur yükseldikçe sevinç çığlıkları atanların, güçlü Türkiye’den yana tavır koyanları baskı altına çalışmalarını ibretle izlediklerini kaydeden Başkan Demiraslan, tankın karşısına çıkarak darbeye dur diyen milleti, ekonomik savaşla diz çöktüreceklerini düşünenlere şaşırdığını söyledi.

Demiraslan, “Türk milletine ve bütün olumsuzluklara dimdik duran liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a yürekten inanıyoruz. Döviz, faiz ve rant lobisine boyun eğmeyeceğimizi dost, düşman herkes bilsin” diye konuştu.

Balıkesirlilerin, Türkiye’nin yeni milli mücadelesinde gereken sorumluluğu alacağına olan inancının tam olduğuna vurgu yapan Başkan Demiraslan, “Milli Mücadele döneminde emperyalist güçlere, 15 Temmuz gecesi milli iradeye darbe vurmaya kalkışanlara Balıkesirliler meydanları doldurarak gereken cevabı vermişti. Döviz kuruyla ekonomik savaş başlatan hainler, topraklarında 18 yaşında Amerikan mandasına karşı çıkan Savaştepeli Tıbbiyeli Hikmet’i, daha yirmisinde şehadete yürüyen Makbule Efe’yi, Kurtuluş Savaşı kahramanı Koca Seyit’i yetiştiren bu toprağın insanlarının ’ya istiklal ya şehadet’ dediğini bir türlü anlayamadılar. Onlar anlayana kadar varımızla, yoğumuzla mücadele edip, ekonomi tetikçilerine sert bir tokat vuracağız. Her alanda yerli ve milli ürünler kullanacağız, kimseye mahkum olmayacağız” dedi.

AK Parti olarak hem yerel hem de genelde kalkınmayı hedeflediğinin altını çizen Başkan Demiraslan, şer odaklarının her fırsatta hedeflerinin önüne ördüğü duvarları Türk halkının sağlam iradesiyle yıkarak, 16 yılda gelişen Türkiye ile birlikte kabuğuna sığmayan bir Balıkesir oluşturduklarına vurgu yaptı.