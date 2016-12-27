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27 Aralık 2016 17:26

AK Parti Balıkesir İl Yönetimi Belli Oldu

AK Parti Balıkesir İl Yönetimi Belli Oldu

27 Aralık 2016 17:26

AK Parti Genel Başkanlığı tarafından Balıkesir İl Başkanlığı’na Av. Hasan Demiraslan’ın atanmasının ardından 50 kişilik il yönetimi de belirlendi.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Balıkesir’de A Takımı belli oldu. Av. Hasan Demiraslan’a il başkanlığı atanmasının ardından 50 kişilik İl Yönetim Kurulu listesi de belirlendi. AK Parti Genel Merkezi’ne yapılan başvurular arasında yapılan değerlendirme sonucunda 50 kişilik asil liste kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti’nin yeni beyin takımında daha önce il yönetimi tecrübesi olan isimlerin bulunması dikkat çekti. Hasan Demiraslan’ın başkanlığındaki AK Parti İl Yönetimi Adem Pak, Ahmet Akyıldız, Ahmet Rusuhi Kasapöz, Alaaddin Aydın, Ali Öksüz, Ali Özdemir,Ayhan Atahan, Bekir Yurttekin, Cemil Çetin, Ceyda Çıkrıkçı, Cihat Şimşek, Ebru Gökdeniz, Erdinç Özkan, Esma Aydemir,Güldanur Ocaktan, İbrahim Binay, İbrahim Özışık, İdris Altıntaş, Kadir Palaz, Leyla Bel, Mesut Baytekin, Muhiddin Diker, Murat Akpınar, Musa Özcan, Mustafa Eğinli, Nasuf Karademir, Nevin Bayrak, Nuran Öztürk, Oğuzhan Karaca, Okan Telaşeli, Ömür Gündoğdu, Ragıp Başlı, Ramazan Ülker, Ruhan Atılmaz, Sabri Yeşilova, Seher Seren, Serhat Babacıoğlu, Seval Kasar, Süleyman Akar, Süleyman Behiç Güngör, Şani Erdal, Tamer Sar, Tuba Atik, Turgay Kapan, Türkan Buğra, Türkan Özcan, Uğur Demiraslan, Yusuf Şanal ve Yusuf Ziya Kısaer’den oluşuyor.



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