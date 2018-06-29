AK Parti Balıkesir milletvekilleri mazbatalarını aldı

24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimler sonrası milletvekili seçilerek 27. Dönemde Balıkesir’i TBMM’de temsil edecek olan AK Partili milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Pakize Mutlu Aydemir Balıkesir Adalet Sarayı’nda düzenlenen törenle mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ünal İzgi’den aldılar. Milletvekillerinin mazbatalarını almaları sonrası yüzlerce partilinin katılımıyla adliye binası önünde kısa bir konuşma yapan, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, “Dualarla çıktığımız bu kutlu yolda zafere ulaştıran Allah’a hamdolsun ki bize bu günleri gösterdi. Milletvekillerimi biraz önce aldı. Bundan sondan sonraki çalışmaları Balıkesir’e bu memlekete hizmet için olacaktır. Allah bu hayırlı hizmet yolculuğunda milletvekillerimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah Allah birlik beraberliğimiz daim eylesin. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam” dedi.

Milli irade sandığa tam olarak yansımıştır

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ise “Herşeyden önce tüm Balıkesirli kardeşlerime teşekkür ediyorum, çok güzel bir ortamda seçimi yarışı yaptık diğer partilerle birlikte MHP, CHP İYİ Parti olsun. Ufak tefek bir kaç münferit olayı saymazsak onlarda tolere edilebilecek şeyler. Gayet huzur ve barış içerisinde bir seçim yaptık demokrasinin güzelliği bu. Söylenen bütün sözlerin aksine dünyaya örnek olacak çok güzel bir seçim süreci geçirdik. Sandığa milletin iradesi tam olarak yansıdı. Kullanılan oylara bakacak olursa dünyanın hiç bir yerinde görülmeyen bir katılım oranı var. Buda insanımızın demokrasiye ne kadar çok sahip çıktığını ve yine oy vereceği yere de ne kadar çok sahip çıktığının bir göstergesi. Bu demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemsi bakımından çok ön em arz ediyor. Milli irade sandığa tam olarak yansımıştır. Milletin iradesi de burada sizlerin huzurundadır. CHP’den 3, İYİ Parti’den de 1 milletvekilimiz ile birlikte tabi onlar kendi temsil ettikleri yerlerde hizmet edecekler. Bizlerde iktidar partisi olmanın sorumluluğu bizim daha fazla daha farklı. Teşkilatımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte inşallah bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte önce kendi içimizde huzur ve güveni koruyacağız. İnşallah bu na halel getirmeden getirmek isteyenlere de fırsat vermeden şehirimiz de yapılacak çok güzel işler, hizmetler var. Balıkesir’i çok güzel yerlere inşallah hep birlikte taşıyacağız”şeklinde konuştu.