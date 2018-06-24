AK Parti Balıkesir’de zaferini kutluyor

24 Haziran seçimlerinde oy sayım işlemleri devam ederken AK Parti Balıkesir İl Teşkilatında da kutlamalar başladı. Parti önünde toplanan yüzlerce vatandaş davul zurna eşliğinde kutlama yapmaya başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, beraberinde milletvekili adayları ile birlikte parti önünde coşkuyla karşılanırken, Başkan Kafaoğlu, İl Başkanı Demiraslan’ı da tebrik ederek sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, "Evet öncelikle seçim sonuçları hem şehrimiz için, hemşehrilerimiz için, ülkemiz için hatta ve hatta tüm bu coğrafyalar için hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz maalesef tüm dünyadaki mazlum coğrafyaların yaşadığı zulme karşı sadece Türkiye’den ses çıkıyor, bizden ses çıkıyor. O yüzden tüm masum coğrafyalar içinde bu sonuçlar, bu seçimler çok önemliydi. Herkesin gözü kulağı bizdeydi. O yüzden onlar içinde hayırlı olsun diyorum. Tüm dünya için tüm insanlar için hayırlı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza güvenen, Recep Tayyip Erdoğan’a güvenen inanan Balıkesirli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum, şükranlarımızı sunuyorum. Özveriyle çalışan, canla başla bu süreçte çalışan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki gönül her zaman en yüksek oranları ister, daha da fazlasını ister ama Elhamdüllillah. Halkımız bu şekilde teveccüh etmiş. Halkımızın görüşünün, teveccühünün bizim başımızın üzerinde yeri vardır" şeklinde konuştu.