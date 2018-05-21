Ak Parti Balıkesir’i karış karış geziyor

Hasan Demiraslan, “Derdimiz de, tasamız da Türkiye. Güçlü ülke ve güzel yarınlar için sandıkta istikrara devam diyelim” dedi.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Av.Hasan Demiraslan, öncülüğünde yürütülen 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri saha çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

Gezmedik yer, sıkmadık el bırakmamak için Havran’a gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Zekai Kafaoğlu, Ak Parti Havran İlçe Başkanı Ahmet Dayı, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ak Parti Havran Kadın Kolları Başkanı Sibel Eskizeybek, Ak Parti Havran Gençlik Kolları Başkanı Eray Öztemiz ve çok sayıda partili ile sokakları karış karış gezdi.

“ERKEN SEÇİM KARARI KİRLİ OYUNLARI BOŞA ÇIKARDI”

Ak Parti İl Başkanı Av.Hasan Demiraslan, girdiği bir kahvede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Burada vatandaşlara seslenen Başkan Demiraslan, seçimlerden Ak Parti’nin güçlenerek çıktığını söyledi. Ülkenin hem içeriden hem de dışarıdan baskı altına alınmaya çalışıldığına dikkat çeken Demiraslan, buna rağmen ekonomik kalkınma sürecinin devam ettiğini dile getirdi. Seçim kararıyla birlikte kirli oyunların bozulduğunu çizen Demiraslan, “Ak Parti olarak sizlerin desteğiyle 16 yıldır iktidardayız. Tarımdan sanayiye, ekonomiden eğitime, savunmadan ulaşıma birçok alanda çok değerli hizmetler yaptık. Sadece bunlarla da kalmadık hem ilimizde hem ilçemizde çok önemli hizmetlere imza attık. Erken seçim kararıyla bütün kirli oyunları boşa çıkardık. Seçimin kısa sürede yapılıyor olması ülkemizin istikrarının sürmesi açısından çok önemli. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye’nin eli daha da güçlenmiş olacak. Bu seçim sürecini yeni bir güçlenme ve tazelenme dönemi olarak görüyorum. Sizlerde sandığa gidin ve istikrara devam deyin” dedi. Alkışlarla konuşmasını tamamlayan Av.Hasan Demiraslan, kahvedekilerle tek tek tokalaştı.

“ZAMAN FEDEKARLIK ZAMANI”

İlçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Başkan Demiraslan, çok önemli seçimler öncesi hep birlikte takım çalışması yapma çağrısında bulundu. Seçime kadar herkesten fedakarlık beklediğini dile getiren Başkan Demiraslan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülke için yıllardır üç saat uykuyla duruyor. Bu süreç sadece basit bir seçim meselesi değil, memleket meselesidir. Onun için var gücümüzle sandıktan zaferle çıkabilmek için insanlara ulaşmak zorundayız” diye konuştu.

Havran gezisi Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 5 bin kişilik iftar ve İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Sıradışı Tarih programının konuşmacısı Prof.Dr.Mehmet Çelik’in katıldığı Teşkilat İçi Eğitim programı ile tamamlandı.

KAFAOĞLU İLGİSİ

Havran’da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na da halk büyük ilgi gösterdi. Kafaoğlu ile selfi yapabilmek için Havranlılar adeta birbiri ile yarışırken Kafaoğlu, vatandaşları kırmayarak tek tek hayranları ile poz verdi.