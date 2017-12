AK Parti Bandırma 6. İlçe Kongresi

Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

AK Parti Bandırma 6. Olağan Kongresi saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Divan Heyeti’nin seçilmesi ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. AK Parti Bandırma İlçe Başkanı ve kongredeki tek Başkan Adayı Alp Bostancı yaptığı konuşmada, "Her türlü olayların, seçimlerin üstesinden gelmeye çalıştık ama bizi en çok derinden yaralayan bir 15 Temmuz ülkemizdeki FETÖ / PDY yapılanması şehrimizde de gerçekten hissedildi ve hissedilmeye de devam ediyor. Biz de teşkilatımız, delegelerimiz, mahalle başkanlarımız ve üyelerimiz ile Cumhuriyet Meydanı’nda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği direktiflere uyarak gerektiği şekilde sabahlara kadar nöbetlerimizi tuttuk. Cenab-ı Allah inşallah bizlere bir daha böyle darbeler göstermesin. Milletin sesi hiçbir zaman kısılmasın" dedi.

Kafaoğlu’ndan Bandırmaspor taraftarına 5 bin forma

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise. “Hedef 30 Mart 2019. Balıkesir ve Bandırma. Mutlaka Bandırma’yı yeniden kazanacağız. Çünkü 2004’te Bandırma bizim olmuştu. Yine 2019’da tekrar alacağımıza yürekten inanıyorum. Bandırma’yı kaybettiğimiz için içimizde bir burukluk var. Bu burukluğu telafi etme zamanı yaklaştı. Bir yıl sonra seçimler var. Bandırma Teşkilatı hep birlikte, bir olacak, diri olacak, iri olacak. Bandırma’ya kazanacağız. Yeni yönetim AK Partiliyim diyen herkesi kucaklayacak bunun dışında bütün Bandırmalıları kucaklayacak, bizi öldürmeye gelen bizde dirilecek" dedi.

"Şu anda ekonomik büyüklük olarak 16’ncı sıradayız ama plakamız gibi 10 numara il olacağız” diyen Kafaoğlu, “Bandırmaspor’u da asla unutamayız. Bandırmaspor da bizim, Balıkesirspor da bizim. Her iki takımımızı da destekliyoruz. Bugün Balıkesirspor’a 5 bin tane forma dağıttık. Siparişini de verdik. Önümüzdeki haftalarda da Bandırmaspor taraftarına bir o kadar forma dağıtacağız. Bizzat ben de geleceğim. Maçı izleyeceğiz ve formalarımızı dağıtacağız. Ekonomik yönden de mutlaka destekleyeceğiz. Bunlar bizim marka değerlerimiz. Her zaman şehrimizin reklamını yapan ön planda tutan takımlarımız" şeklinde konuştu.

“Dünyanın gönlü en zengin ülkesiyiz”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı da, Türkiye’nin yaptığı yardımlarla gönlü en zengin ülkesi haline geldiğini ifade etti. Kırcı, "Sağlık yatırımlarımız konusunda hem önceki Bakanımız Recep Akdağ ve şimdiki Bakanımız Ahmet Demircan’ın Bandırma’ya ayrı bir önem verdiğini gördük. Hastanemizin yeterli olmadığından yola çıkılarak, bir ek bina yapılmasına karar verildi. Ama bundan önce hastanemizin statüsünün B’den A2’ye çıkarılması ve bir Araştırma Hastanesi olarak devam etmesine karar verildi. Ama bizim asıl temennimiz Bandırmamızın daha yüksek yatak kapasiteli yeni bir hastaneye kavuşması. İnşallah arazi sorunlarımızı hallettiğimiz zaman Bandırma Devlet Hastanemiz yeni ve güzel hali ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Diş Sağlığı Merkezimizi yeniden yapıyoruz" dedi.

Milletvekili Kırcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Balıkesir ziyaretinde Bandırma’ya yapılacak Kapalı Spor Salonu’nun da gündeme geldiğini ifade ederek, "Bandırmamıza yakışan bir Kapalı Spor Salonumuz yok. Biz bunun arazi sorununu hallettik. Tarım Bakanımız Faruk Çelik zamanında mera vasfındaki arazimizi Gençlik ve Spor Bakanlığımıza geçirdik. Ot Bedelini ödedik. Şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığımızda Kapalı Spor Salonumuz için bir arazimiz mevcut. Ancak planlamalardaki bazı sorunlar nedeniyle yatırım planlarına alınmasında sıkıntı yaşandı. Cumhurbaşkanımıza bu konuyu arz edince İl Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile de birlikteydik. Onlar da destekledi. Sayın Valimiz de destek verdi. Cumhurbaşkanımız da dedi ki, o zaman Bandırma’ya bir Kapalı Spor Salonu kazandırmak lazım. Sayın Bakanımıza talimat verdiler. Sporu seven Banvit gibi, hentbol takımımız, alt yapı takımlarımız için metropol ilçemiz Bandırma’ya bir spor salonu kazandıralım diye talimat verdiler" dedi.

“Yeni bir kumpasın tiyatro sahnesi gibi perdelerini açtılar”

Milletvekili Kırcı, ABD’deki dava ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarıyla ilgili de, "Biz alışkınız aslında. Kurulduğumuz günden beri bu hainlerin tuzaklarına alıştık. Partimizi kapatmaya çalıştılar, Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmaya çalıştılar, bakanlarımızla uğraştılar, yetmedi Türkiye’de 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimine alkış tuttular. Bu milletin evlatlarına kıydılar. Gazi oldu evlatlarımız, şehit oldu bize bu acıları yaşattılar. Şimdi yeni bir kumpasın tiyatro sahnesi gibi perdelerini açtılar, birileri Amerika’dan düğmeye bastı. Taşeronlarına da burada bir takım evraklar getirdi. Yeni bir düzen, yeni bir kumpas ama hiç kimse unutmasın ki, onların bir planı varsa hiç şüphesiz Rabbimizin de bir planı var" dedi.

“Biz ambargoyu delmedik, kurallar ne ise onu uyguladık”

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise yaptığı konuşmada ABD’deki dava ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına değindi. Yıldız, "Biz kaliteli bir muhalefetle daha kaliteli bir ülke idare edilebileceğine inanıyoruz. Ama heyhat ki böyle bir şey yok. Bir CHP milletvekili, videolarını izlemiş olabilirsiniz. Arap Baharı ile başlayan bölgemizde sıra geldi Türkiye’ye diyor. Böyle bir salon toplantısında bunu bir CHP Milletvekili söylüyor. Trump mı kazanacak, Recep Tayyip Erdoğan mı kazanacak? Bize göre Recep Tayyip Erdoğan kaybedecek diyor ve salon başlıyor alkışlamaya. Ya arkadaşlar, siz nasıl bir ihanetin parçası olabilirsiniz? Böyle bir şey yapılabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Biz herhangi bir seçimde bir sandığın oylarından bahsetmiyoruz. Türkiye’nin globalleşen ekonomilerle birlikte ulusallaşan politikalarının olduğu bir ortamda doğru davranmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin birliği ve insicamı ile alakalı konuşuyoruz. Bunların bir kısmında, bir kısım CHP’li kardeşlerimizi ve vatandaşlarımızı tenzihen söylüyorum. Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan yeter ki gitsin de 30 yıl ülke geriye gitse önemli değil diyenler var. Biz her zaman söylüyoruz. Eğer ola ki, AK Parti’nin bir menfaati ile ülke menfaati çakışırsa biz ülkemizin menfaatini tercih ederiz. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmadı. Ama her zaman ülkemizi tercih ederiz. Cüneyt Özdemir, sosyal demokrat ve bilinen bir gazetecidir. Şu an Zarrab Davası’nı takip ediyor. Diyor ki, 27 yıllık gazeteciyim. Birçok mahkemeye girip birçok dava takip ettim. Sakın bu söylediklerimi de Recep Tayyip Erdoğan lehine konuşuyor diye algılamayın. Ama bu işte bir numara dönüyor diyor. Bakın sosyal demokrat birisi söylüyor bunu. Bu normal bir mahkeme değil diyor. Hakim diyor ki, şu yanınızda bulunan lacivert ceketli kırmızı kravatlı, beyaz gömlekli, saçını yana doğru taramış kişinin adı nedir diyor. Hakan. Tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Şuradan tanıyorum. Peki ülkenin Başbakanı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Onu tanıyor musunuz? Onu da tanırım diyor. Hiçbir mahkemede, hiçbir davada sanık sandalyesine oturtulmuş bir kişi gibi bir ülkenin önceki Başbakanı şimdi ki Cumhurbaşkanı ile alakalı hiçbir şekilde bir davada böyle bir şey bulamazsınız. Ekonomik suçların, tırnak içinde diyorum ki bunlar ispatlı değil. Biz ambargoyu delmedik. O zamanda görevde hükümette bulunan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Onlarca ülke İran’dan petrol ve doğalgaz aldılar. İran’ın üretilen petrolünün yüzde 23’ünü Çin aldı. Yüzde 12’sini Japonya, yüzde 9’unu Güney Kore, yüzde 7’sini Fransa, yüzde 7’sini de Türkiye aldı. Hiç başka ülke ile alakalı böyle bir şey duydunuz mu? Biz ambargoyu delmedik, kurallar ne ise onu uyguladık. Ambargoyu delmiş olan, İsviçre’den üç tane banka, Fransa’da iki banka, Almanya ve İtalya’dan birer tane banka var. Birine 3,5 milyar dolar ceza geldi. Birine 2 milyar dolar geldi. Hiç o ülkelerin Cumhurbaşkanları ile alakalı bu dava görüşülürken bir şey duydunuz mu? O zaman bu işte bir numara var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Bu konular için bizden herhangi bir evrak talep edilmedi. Biz de bir evrak göndermedik diye. İsterse gönderecekler. Peki niçin siz bu ülkenin siyasi konularını ekonomik bir problemle alakalı onun gerekçesi haline getiriyorsunuz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Milletvekili Taner Yıldız ve davetli protokol mensupları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beyaz Masa’ya geçerken, delegelerin de oy kullanma işlemleri başladı.

Bandırma’da bir otelde gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Sema Kırcı ve Kasım Bostan, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile İl Başkanı Hasan Demiraslan, oda başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Tek listeyle gidilen kongrede Alp Bostancı AK Parti Bandırma İlçe Başkanı oldu.