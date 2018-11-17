AK Parti Edremit İlçe Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği “İlçe Danışma Meclisi ve Vefa Yemeği” toplantısı partililerin büyük bir katılımı i ile yapıldı.

Grand Dallas'ta düzenlenen düzenlenen toplantıya, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, ilçe belediye başkan aday adayları, eski ilçe teşkilat başkanları, basın mensupları ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan danışma toplantısında divan başkanlığını Özcan Özyanık yaparken, yardımcılıklarına ise Süleyman Şentürk, Seval Özbay Okur yaptı.

İlçe Başkanı Hakan Duman'ın açılış konuşmasından sonra, kurucu ilçe başkanı Özkan Kostak konuştu. Ardından ise AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, “Bu inanç gösterdi ki, Edremit'te zafere yürüyeceğiz. Yeter ki Allah birliğimizi bozmasın. Salonu hınca hınç dolduran tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”dedi.

Ardından kürsüye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'da, “Balıkesir'de yüreklerimizi gönüllerimizi birleştiriyoruz, sevgilerimizi, sevdalarımızı birleştiriyoruz. 24 Haziran da Balıkesir şahlandı ve 5 milletvekili çıkardıysak, yine 31 Mart'ta 20 ilçesi ve büyükşehirle yine başaracağımıza yürekten inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız, bize inandı, güvendi. Güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Balıkesir Türkiye olalım” diye konuştu.

Ülkemize oynanan dış oyunlara dikkat çeken AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'de “Böyle bir kalabalık, böyle bir katılım için teşekkür ediyorum. Biz büyük güçlü bir aileyiz. Bu tablo yerel seçimlerde Edremit'te zaferi işaret ediyor. Ülkemiz bir yandan da ekonomik bir savaş veriyor. Unutmayalım bize bizden başka dost yok. Balıkesir olarak Türkiye olarak ve İslam Coğrafyası olarak kenetleneceğiz ve üzerimize gelen bu oyunları bir bir bozuyoruz, birlik içinde bozmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Birbirlerinin fotoğrafı çektiler

Toplantının ne güzel fotoğraf karesi ise İl Başkanı Hasan Demriaslan'ın küçük hayranının fotoğrafını çektiğini görünce onunda küçük hayranını görüntülemesi oldu. Ardından 9 belediye başkanı aday adayı, milletvekilleri, il başkanı, ilçe başkanı ve teşkilat üyeleri ile birlikte temayül öncesi toplu olarak fotoğraf çektirdi.