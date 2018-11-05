AK Parti Edremit İlçe yönetiminden Kaymakam Sırmalı'ya ziyaret

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti İlçe Yönetimi, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret etti.

Yeni göreve atanan AK Parti İlçe Başkanı Hakan Duman ve yeni yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Sırmalı'ya nezaket ziyaretinde bulundular. Kaymakam Ali Sırmalı AK Parti İlçe Başkanı Hakan Duman'ı ve yeni yönetimini tebrik etti. Edremit ile ilgili yapılması gereken yatırımların konuşulduğu ziyarette Kaymakam Sırmalı "Edremit İlçemiz için hep birlikte el ele vererek hayırlı ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi. Kaymakam Sırmalı yapılan ziyaretten dolayı AK Parti yönetimine teşekkürlerini ifade etti.