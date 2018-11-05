İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Edremit İlçe yönetiminden Kaymakam Sırmalı'ya ziyaret

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Parti İlçe Yönetimi, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti İlçe Yönetimi, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret etti.


Yeni göreve atanan AK Parti İlçe Başkanı Hakan Duman ve yeni yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Sırmalı'ya nezaket ziyaretinde bulundular. Kaymakam Ali Sırmalı AK Parti İlçe Başkanı Hakan Duman'ı ve yeni yönetimini tebrik etti. Edremit ile ilgili yapılması gereken yatırımların konuşulduğu ziyarette Kaymakam Sırmalı "Edremit İlçemiz için hep birlikte el ele vererek hayırlı ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi. Kaymakam Sırmalı yapılan ziyaretten dolayı AK Parti yönetimine teşekkürlerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.