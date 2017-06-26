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26 Haziran 2017 20:20

AK Parti Edremit’te bayramlaşma

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı Ramazan Bayramının ikinci gününde bir araya gelerek bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, adalet yürüyerek değil, düşünerek temin edilir"dedi.

AK Parti Edremit’te bayramlaşma

26 Haziran 2017 20:20


Kurşunlu Caddesi’nde bulunan ilçe merkezindeki bayramlaşmada büyük izdiham yaşanırken törene, Ak Parti MKYK üyesi Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, partililer, muhtarlar ve STK temsilcileri ile vatandaşlar ile MHP Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı’da katıldı.


İlçe Başkanı Metin Örkçü,”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yolumuz milletin yolu, derdimizde hizmet yoludur”dedi.


Aydınlıoğlu, 2019’a kadar olan sürecin zor, bir o kadarda kolay olduğunun altını çizerek, “Allahım bir daha 15 Temmuz gibi bir olayı bu memlekete yaşatmasın. Milletimize çok büyük görev düşüyor. Çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü sürekli oyun kuruyorlar, kuracaklar. Biz uyanık, bir ve beraber olursak içeride ve dışarıdaki hainler başarılı olamaz. Avrupa’nın psikoloji ve ekonomisi bozuldu. Terör olaylarında çifte standart uyguladıklarını herkes gördü. Bir kesim de var onlarda yürüyerek adalet arıyor. Adalet yürüyerek değil düşünerek ve o düşünceyi adil kurallar çerçevesinde uygulayarak temin edilir. Adama sorarlar, 15 Temmuz’da neredeydiniz ey Kılıçdaroğlu. 250 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz, milletimiz sokaklardaydı. Adalet provokatörlük ile değil selim bir şekilde erdemlerin çalıştırılması ile temin edilir. Yürümekle yollar aşınmaz ama CHP’li vatandaşlarımızın akli selim hareket edip provokasyona düşmemesi tek temennim" dedi.


Yeni anayasanın mecliste kabul edilmesi noktasında MHP ve Lideri Dr.Devlet Bahçeli’nin büyük katkısı olduğunu da anlatan Aydınloğlu, "Eğer MHP ve Bahçeli’nin kararlı duruşu olmasaydı 16 Nisanda o sandık milletin önüne konamazdı. Ben buradan Sayın Bahçeli’ye teşekkür etmek istıyorum”diye konuştu.


Aydınlıoğlu, ardından sırasıyla Balıkesir merkez, diğer ilçeler ve Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ile Havran’da düzenlenen bayramlaşma törenlerine de katılarak partilileri ile kucaklaştı.




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