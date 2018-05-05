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05 Mayıs 2018 13:50

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: “Öz iradenizle tercihlerinizi yapacaksınız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Balıkesir il teşkilatının temayül yoklamasında yaptığı konuşmada, “Bütün kardeşlerimin kendi öz iradeleriyle tercihlerini yapacağına inanıyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: “Öz iradenizle tercihlerinizi yapacaksınız”

05 Mayıs 2018 13:50


Balıkesir Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi’nde düzenlenen AK Parti temayül yoklaması saat 10.00’da başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz yaptığı konuşmada mevcut 3 aday adayının milletvekili olduğu için temayülde oylanmayacağını ve 67 aday adayı için oy kullanılacağını belirtterek "24 Haziran genel seçimleri için bugün aday adaylarımız arasında temayül yoklaması yapacağın inşallah. Bütün kardeşlerimin kendi öz iradeleriyle tercihlerini yapacağına inanıyorum. Yapacağınız tercihler mutlak süratle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşanımızın yapacağı çalışmalara yardımcı olacağı için hiç bir etki altında kalmadan gönlünüzden ne geçiyorsa tercih etmeniz ve ona destek vermenizi istiyoruz. Bu seçim çok önemli her seçim önemli dedik ama bu seçim ülkemizin istikbali için önemli, yeni bir sisteme geçtiğimiz için önemli ve Türkiye’nin geleceği için önemli. Çocuklarımızın geleceği için önemli bir seçim. Bugün temayül yoklaması daha sonra listeler açıklanacak ve Türkiye 24 Haziran’da inşallah kararını verecek ve çok güzel sonuçların çıkacağını da şimdiden görüyoruz. Bunun için de sevinçliyiz. 67 arkadaşımızdan herkes 9 kutuyu işaretleyecek. Bu sayı önemli 8’i de, 7’yi de kabul etmiyorlar, üstünü de kabul etmiyorlar yani herkesin 9 taneyi işaretlemesi lazım eksik veya fazla olursa maalesef iptal ediyoruz. Oyumuzu kullanıyoruz sayımı burada yapmayacağız. Oy pusulalarını mühürleyip Ankara’ya götüreceğiz. Seçim Koordinasyon Merkezinde sayımlar yapılacak" dedi.


Saat 16.00’ya kadar devam edecek olan temayül yoklamasında 2 bin 200 kişinin oy kullanma hakkı olduğu belirtildi. Yoklamaya milletvekili aday adayları dışında il ve ilçe teşkilatları katıldı.




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