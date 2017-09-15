AK Parti Kepsut İlçe Başkanı Yılmaz güven tazeledi

İlçe teşkilatının 6. olağan kongresi yapıldı. İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu, 202 delegenin katıldığı oylamada tekrar seçildi. İlçe kongresine Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Sema Kırcı, Ali Aydınlıoğlu, Mahmut Poyrazlı, Kasım Bostan ve partililer katıldı.
Mehmet Yılmaz başkanlığında ilçe yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Bayram Köse, Hüseyin Dönmez, İsmail İkiz, Kadir Aktaş, Selamettin Çakır, Serkan Bodur, Serkan Köse, Tuncay Saptır, İbrahim Yiğit, Nefize Eğinli, Gamze Demir, Kemal Sarı, Sedat Yeşil ve Ömer Sarıdoğar.