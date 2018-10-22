AK Parti maça çıktı, kazanan birlik beraberlik oldu

Maç öncesi konuşan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, "Biz birlik ve beraberlik içerisinde dava şuuruyla hedefe kitlenmiş durumdayız" dedi

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından futbol turnuvası düzenlendi. "Biz birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz" adı altında düzenlenen futbol turnuvasında AK Parti il yönetimi, Gençlik Kolları, AK Parti teşkilatı, Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ile Altıeylül Belediyesi'nden oluşan takımlar sahada ter döktü.

Birlik ve beraberlik adına düzenlenen turnuva öncesi konuşan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, "Bugün burada tüm teşkilatlarımız, belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz ve gençlik kollarımızla bir futbol turnuvası düzenliyoruz. Milletvekillerimiz ve partimizin tüm kademesindeki herkes burada. Birlik ve beraberlik içerisinde bu turnuvayı gerçekleştireceğiz. Dışarıda söylenenlere inat bizler birlik ve beraberlik içerisinde, dava şuuruyla hedefe kilitlenmiş bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti İl Başkanına teşekkür ederek, "Yerel seçimler öncesi teşkilatlarımızı bir araya getirdik. Bu futbol turnuvasıyla birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirerek bundan sonra yerel seçimler için mahallelere yayılacak arkadaşlarımız. Herkes sahada olacak" şeklinde konuştu.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da güzel bir etkinlik olduğunun altını çizerek, "Tüm arkadaşlarımız neredeyse burada. Güzel maçlar çıkacak. Böyle ekip ruhu içerisinde çalışan arkadaşlarımızın bu sosyal etkinliklerde kaynaşması oldukça olumlu. Teşkilatımız spor birleştirici gücünü kullanarak daha da nefes alıyor" dedi.

Son olarak konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise, "Burada bir araya gelerek birliğimizi dosta düşmana göstermiş oluruz. İnşallah bu birlik ve beraberlik hep devam eder. Önümüzde önemli bir seçim var. Biz önce kendi ailemiz içerisinde huzuru ve birbirimizi sevmeyi becerebilirsek, bu pozitif enerjiyi de vatandaşlarımıza yaymış oluruz" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası gerçekleştirilen kura çekimi sonrası maçlar başladı. AK Parti İl Yönetimi, İl yedek yönetimi, İl Gençlik Kolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ve Altıeylül İlçe Teşkilatları, Karesi ve Altıeylül Belediye takımlarının yer aldığı futbol turnuvasında Karesi ilçe teşkilatı şampiyon oldu.