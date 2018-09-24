AK Parti Milletvekilleri Edremit'te vatandaşlarla kucaklaştı

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, Edremit'te ayırarak, vatandaşlarla kucaklaştılar.

Edremit'e gelerek ilk önce AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ile Mustafa Canbey, burada İlçe Başkanı Metin Örkcü'den, Edremit'teki sorunlar ve parti çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

Daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatı ile birlikte ilçedeki esnafları tek tek ziyaret eden milletvekilleri, onların sorunlarını dinleyerek, karşılıklı güzel sohbetlerde bulundular. AK Parti olarak her zaman yanlarında olduklarını söyleyen milletvekilleri, Edremit'e büyük önem verdiklerini söyleyerek “Edremit'in sorunlarını yakından takip ediyor ve çözümlenmesi için çalışıyoruz. Bugün tüm Türkiye'de AK Parti Belediyeciliğini herkes biliyor ve görüyor. Edremit'te Belediye'yi aldığımız takdirde, Edremit Balıkesir'in parlayan yıldızı olacaktır. Siz değerli halkımıza güveniyoruz. Bizler hizmet için seçildik ve her zaman sizlerin yanındayız. Edremit AK Parti İlçe Teşkilatı da büyük bir hızla çalışmalarına devam ediyor. Sorunlarını onlara ilettiğiniz takdirde, çözüm aşamasında bizler elimizden geleni yapıyoruz” dediler.