AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir:

Kandemir, “AK Parti mahalli seçimlerde sadece Balıkesir'de değil tüm Türkiye'de iddialı” dedi.

AK Parti Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Balıkesir İl Teşkilatını ziyaret etti. Balıkesir'in heyecanlı bir gençlik teşkilatı ve çok çalışkan kadın kollarına sahip olduğu için çok şanslı olduğunu ifade eden Başkan Kandemir, “Teşkilatların itici gücü sizlersiniz. Başarımızın daim olması için enerjiniz hiç bitmesin” diye konuştu.

Balıkesir'in mahlli seçimlerde ilçelerde ve Büyükşehir'de çok iyi bir netice alacağına olan inancının tam olduğunu vurgulayan Başkan Kandemir, “Yerel seçimlerden Balıkesir'in büyük bir başarıyla çıkacağına olan inancım tam. AK Parti önümüzdeki seçimlerde sadece Balıkesir'de değil tüm Türkiye'de iddialı. Balıkesir il teşkilatının il yönetimi ve ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları ile genç ve dinamik bir yapısı var. El birliği ile hem teşkilat yapımızı en üst seviyede tutacağız, hem de birlikte sokaktaki vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenerek ülkemiz ve milletimiz için en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olacağız. Vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmalıyız” diye konuştu.

Teşkilatlar adına Başkan Kandemir'e başarı sözü veren AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ise, “Başkanım bize olan inancınız için çok teşekkür ederim. 20 İlçe, 20 Belediye, güçlü Büyükşehir, gelişen Balıkesir hedefiyle teşkilatımızın tüm kademeleriyle birlikte çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz. Gerek Cumhurbaşkanımızın, gerek sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağız. Balıkesir için daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Teşkilat Başkanı Kandemir, Balıkesir ziyaretleri kapsamında ilçe teşkilat başkanlarıyla da bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Marmara Bölge Koordinatörü Salih Çetinkaya, MKYK Üyesi Antalya Milletvekili Mustafa Köse, ve Balıkesir Milletvekillerinin de katıldığı toplantıda İl Yönetimi ile bir araya gelen Başkan Kandemir, yöneticilerin hepsiyle tek tek tanıştı.