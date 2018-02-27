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27 Şubat 2018 15:48

AK Parti yeni il yönetiminden Başkan Kafaoğlu’na ziyaret

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nu ziyaret ettiler.

AK Parti yeni il yönetiminden Başkan Kafaoğlu’na ziyaret

27 Şubat 2018 15:48

Başkan Kafaoğlu yeni yönetimi tebrik ederek başarılar diledi.


AK Parti Balıkesir yeni il yönetimine güvendiğini ve inandığını hatırlatan üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu “İl başkanımız gençlik kollarından geliyor. Kendisinin ne kadar gayretli ve çalışkan olduğunu biliyorum. Güzel bir yönetim kurulu oluştu, aşure tadında bir yönetim oldu. Her zaman teşkilatların emrinde ve hizmetinizdeyiz. Sizlerde bize güç ve moral vereceksiniz. Kongreleri tamamladık, elele gönül gönüle vererek yeniden tarihi yazmanın zamanı geldi. Bunu 30 Mart 2019 günü gerçekleştireceğiz. Önce inanacağız. Önce inanacağız. Henüz 3 yıllık bir partiyken 2004’de Edremit’i, Bandırma’yı, Erdek’i, Balya’yı kazanmıştık. 15 yıllık iktidarız. Yapmadığımız hizmet kalmadı. Otoyollardan, hızlı trenlere, köprülerden, havalimanlarına kadar. Sağlıkta yaptığımız dönüşüme bir bakın. Eskiden hastanelerde muayene olamıyor, kuyruklarda bekliyorduk. Şimdi herkesin aile hekimi var, istediği eczaneden ilacını alabiliyor, hatta evlerine kadar ilaçlar geliyor. Nereden nereye geldik. Eğitimde nerelere geldik. Anlatılacak çok hizmet var. Ne yapmadık ki” dedi.



"Sözde değil özde büyükşehir”


AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ise “Her kesimden arkadaşımızla yönetim oluşturduk. Balıkesir’i sözde değil özde bir Büyükşehir yapmak için çalışacağız. Başkanımız göreve geleli kısa bir süre olsa bile kolları sıvadınız ve halk nezdinde barışık, halkla içiçe bir profil çizerek özlenen bir tablo çizdiniz. Teşkilatın içinden gelen birisisiniz ve teşkilat ile uyumunuz güzel. Teşkilata her zaman destek oluyorsunuz. Belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle, teşkilatlarıyla güzel bir ekip iş başında. Bizim ekip inançlı”şeklinde konuştu.




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