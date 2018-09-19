AK Parti'den gazilere nazik ziyaret

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kıtay; Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Ayvalık Şubesi'ne yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Vakfın eski otogarda bulunan binasında gerçekleşen ziyarette; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay'ı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Altınlı ile gençlik kolları yöneticileri yalnız bırakmadı.

Ziyarette AK Partili heyeti Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu ile kalabalık bir gazi topluluğu karşıladı.

Ziyarette gazilerin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şehiriçi toplu taşıma araçlarından yararlanamadığına ilişkin bir şikayeti değerlendiren AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Kıtay, “Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait halk otobüsleri gazilerimiz başta olmak üzere engelliler ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızı ücretsiz taşıyor. Ancak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı kooperatif ve birliklere ait minibüslerde bu olumsuzluk yaşanıyor. Bu konuda gerekli çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sorun, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'nun girişimleriyle çözümlenecektir” dedi.

Gazilerin sorunlarını dinleyen Başkan Kıtay, “Gazilerimiz Türk Milleti'nin baş tacıdır. Onlar bizler için canlarını ortaya koyarak vatanımızı düşmana karşı savundular. Bizler gazilerimiz ve şehitlerimize minnet borçluyuz. Bu yüzden de gazilerimiz ile şehit ailelerimizin bizlerden talep ettikleri bir emir olarak alır ve gerekeni yapmak için var gücümüzle çalışırız” diye konuştu.

Ziyaret, AK Partili heyetin gazilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.