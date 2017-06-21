Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 20:14

AK Parti’den kandil simiti

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından Ali Hikmet Paşa Meydanında kandil simidi dağıtıldı.

AK Parti’den kandil simiti

21 Haziran 2017 20:14


AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan beraberinde partililer ile birlikte Ali Hikmet Paşa Meydanında kurulan stantta vatandaşlara Kandil simidi dağıttı. Kadir gecesi münasebetiyle dağıtılan kandil simitleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.


Tüm vatandaşların Kadir gecesini kutlayan Demiraslan, "Kadir gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir. Bu geceyi günahlarımızdan tövbe ederek, namaz kılarak, Kuran okuyarak, nefis muhasebesi yaparak ve dua ederek ihya etmeliyiz. Tüm islam aleminin bu mübarek gecesini kutluyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    37°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!