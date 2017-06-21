AK Parti’den kandil simiti

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan beraberinde partililer ile birlikte Ali Hikmet Paşa Meydanında kurulan stantta vatandaşlara Kandil simidi dağıttı. Kadir gecesi münasebetiyle dağıtılan kandil simitleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Tüm vatandaşların Kadir gecesini kutlayan Demiraslan, "Kadir gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir. Bu geceyi günahlarımızdan tövbe ederek, namaz kılarak, Kuran okuyarak, nefis muhasebesi yaparak ve dua ederek ihya etmeliyiz. Tüm islam aleminin bu mübarek gecesini kutluyorum" dedi.