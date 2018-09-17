AK Parti'den Menderes'in idamına tepki

AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 57'nci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması düzenledi.

AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Başbakanı Adnan Menderes'in idam edilişinin 57'nci yıl dönümü nedeniyle Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Bayram Zahid yaptığı açıklamada, “27 Mayıs darbesi Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açmıştır. Yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti-demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başvekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır” dedi.

“Demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz”

Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan, insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan icraatlarının bazı çevreleri rahatsız ettiğini söyleyen Zahid, “Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasa dışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 1 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır" diye konuştu.