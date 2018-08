AK Parti’den miting gibi bayramlaşma

AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, “Bu birlik beraberlikle inşallah 2019 yerel seçimlerinde Balıkesir şaha kalkacak” dedi.

AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı Kurban Bayramı’nın ikinci günü il binası önünde bayramlaşma töreni düzenledi. Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, 24 Haziran seçimlerinde gösterdikleri başarılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın övgüsünü alan ve son olarak Ankara’da düzenlenen 6. Olağan Büyük Kongre’de Balıkesir rüzgarı estiren teşkilat üyelerine çok teşekkür etti. Başkan Demiraslan, “İnşallah bu birlik ve beraberlikle 24 Haziran’da ayağa kaldırdığımız Balıkesir’i, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerinde şaha kaldıracağız” dedi.

Törene katılanlara seslenen Başkan Demiraslan, ülkedeki istikrarlı gidişatı bozmak için döviz ve faiz lobisi devreye girerek, topyekun bir saldırı başlatıldığına dikkat çekti.

Türk milletinin iyi ve kötü günlerde birlik olabilmesi, kenetlenebilmesi sayesinde zorlu süreçte çok güzel bir duruş sergilediğinin altını çizen Demiraslan, “Son yıllarda karşılaştığımız her saldırıyı, her darbe girişimini, her tuzağı bu sayede bertaraf ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ülkemizde milli bir mücadele başlamıştır. Alaca Mescit toplantılarıyla ülkenin bağımsızlık ateşini yakan, Balıkesirliler, bu mücadeleyi çok iyi bilirler. Bu toprağın insanları söz konusu vatanın bağımsızlığı olduğunda ’ya istiklal ya şehadet’ der. Allah’ın izniyle, ülkemiz bunların hepsinin üstesinden gelecek güce, imkana, dirayete sahiptir. Yeter ki bizler birliğimiz kaybetmeyelim” diye konuştu.