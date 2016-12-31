Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 09:23

AK Partili Başkan’dan, CHP’li Vekile tepki

AK Partili Başkan’dan, CHP’li Vekile tepki

31 Aralık 2016 09:23

Ak Parti Bandırma İlçe Teşkilat Başkanı Alp Bostancı, Anayasa Komisyonunda Yavuz Sultan Selim’e hakaret eden CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’e tepki gösterdi.
Alp Bostancı Mehmet Tüm’ün komisyonda sarf ettiği “Yavuz Sultan Selim Aleviler açısından bir katildir. Bunu herkes bilir” sözlerine sert tepki göstererek, “Birlik ve bütünlüğe aşırı derece de ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde Mehmet Tüm’ün sarf ettiği, tarihin çarpıtıldığı bu asılsız iddiaları açıkçası çok manidar buluyorum. Bu ülkemizdeki mezhep kardeşliğine vurulmuş bir darbedir. Üstelik CHP özellikle son dönemlerde bu tür bölücü girişimleri devamlı sergiliyor. Bir bakıyorsunuz HDP’lilerle kol kola giriyorlar. Bir bakıyorsunuz vatan haini FETÖ teröristlerini savunuyorlar. Mehmet Tüm’ü Tüm Türkiye’den özür dilemeye davet ediyorum. Hiçbirinde başarılı olamayınca çıkıp bu tarz bölücü ve toplumsal barışımıza nifak tohumları eken söylemlerde bulunuyorlar ama halkımız bunlara prim vermiyor ve vermeyecektir. Bu ülkeyi her kim ne kadar bölmek isterse halkımız daha çok kenetlenecektir. Bu kişilerin yaptığı politika değil. Bu yapılan resmen bölücülüktür. Mehmet Tüm’ü Tüm Türkiye’den özür dilemeye davet ediyorum” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
4
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç