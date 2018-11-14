AK Partili kadınlar diyabete dikkat çekti

AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı ve üyeleri 14 Kasım Dünya Diyabet gününe dikkat çekmek üzere AK Parti İl Başkanlığı önünde basın toplantısı düzenlediler. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra basın açıklaması öncesi basın mensuplarının yakalarına 'Mavi Kurdele' taktılar. Başkan Buğra açıklamasına dünyada 425 milyon diyabet hastası bulunduğunu belirterek, " Diyabet ülkemizde giderek artan ciddi organ kaybına yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen kronik bir hastalıktır. Diyabet hastalığını önlemek onu kontrol altına almanın ilk adımıdır. Diyabet zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açar. Dünyada yaşayan her 11 kişiden 1'i diyabet hastasıdır. 2 diyabetli yetişkinden 1'ne teşhis konulmamıştır. Yani kişi diyabet hastası olduğunu bilmemektedir. Diyabet hastalarının en büyük belirtileri çok su içme, çok idrara çıkma, çok yeme, görme kaybı, halsizlik, görme bulanıklığıdır. Neden olduğu sağlık sorunları da böbrek yetmezliği, görme kaybı ve sinir hasarları dır. Bu nedenle doğru beslen, hareket et diyabetten korun diyoruz. 14 Kasım Dünya diyabet gününüz kutlu olsun" şeklinde konuştu.