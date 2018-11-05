AK Parti'li milletvekilleri basın ile buluştu

AK Parti Balıkesir milletvekilleri basınla buluşarak Balıkesir'deki yatırımlar ve vatandaşların beklentileri konusunda istişare toplantısı düzenledi. AK Parti milletvekilleri adına konuşan Adil Çelik, "Sadece salt ekonomik hadiseler değil, yapılan demokratik anlamdaki hamleleri de düşünecek olursak; hep söylüyorum AK Parti devletle milleti kaynaştırma projesidir. Bizler bunun birer temsilcileriyiz" dedi.

AK Parti milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir basın mensuplarıyla buluşarak Balıkesir'i konuştu. Balıkesir'de yapılması düşünülen ve devam eden yatırımların ele alındığı toplantıda, yatırımların tamamlanmasıyla Balıkesir'in Türkiye'nin gözdesi olacağı ifade edildi.

"Balıkesir'i biliyor ve tanıyoruz"

Toplantının açılışını yapan Adil Çelik AK Pati milletvekilleri adına yaptığı konuşmada, “24 Haziran bizim memleketimiz için de AK Parti için de zorlu bir süreç oldu. Bilindiği gibi Balıkesir'de beş milletvekili olarak halkımız nöbeti bize teslim etti. Bu çok kişinin beklemediği bir çizgiydi, kendi partililerimiz tarafından da beklenmeyen bir şeydi. Bu kadro, bu milletvekilleri, bu teşkilatla birlikte, partimizin diğer mensupları; belediye başkanları, meclis üyelerimiz, kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte çalıştık gayret ettik, halkımız bize bu teveccühü gösterdi. Bundan sonraki süreçte de Balıkesir önceliği olmak üzere memleketimize, ülkemize, milletimize hizmet etmenin gayreti içinde olacağız. Bu noktada milletvekilleri ne yaptı diyecek olursanız: öncelikle daire müdürleri nezdinde, belediyeler nezdinde, Balıkesir ne durumda, hangi projeler var, hangi projeler devam ediyor, takip edilmesi gerekiyor bunları görüştük. Bizim daha önceden çok güzel hizmet eden milletvekillerimiz var. Biz milletvekillerimizle de bir araya geldik: Balıkesir'de takip edilmesini istedikleri projeler, yapılmasını istedikleri hizmetler, yarım kalan işler hakkında bilgiler aldık. İnşallah devamlılığı sağlayarak Balıkesir'deki hizmetlerin aksamaması için görüştük. Siyasette yapılan hatalardan başlıcası; gelen kişi tarihi kendinden itibaren başlatıyor. Geçmişe dair hafıza kayboluyor, devamlılık olmuyor. Bunu kaybetmemeye gayret ediyoruz AK Parti olarak. Kuruluşundan beri partinin içinde olan arkadaşlarımız var. Milletvekillerimiz de dediğim gibi yabancı değiller, evvelden beri işin içindeler. Balıkesirliler, Balıkesir'i biliyorlar, AK Parti'yi biliyorlar, eksikleri, projeleri, yapılması gerekenleri biliyorlar” diye konuştu.

"AK Parti devletle milleti kaynaştırma projesidir"

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yaptıklarının kıymetinin bilinmesini isteyen Adil Çelik, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin bu anlamda kıymetini bilmek lazım. Kuru laflarla, beylik laflarla milliyetçilik olmuyor. Ordunuz güçlü olacak, ekonominiz güçlü olacak. Size operasyon çekemeyecekler, size fitneden gelecekler. Siz gerçekten var olmak istiyorsanız, gereğince güçlü olmak zorundasınız. Elhamdülillah bugün geldiğimiz noktada AK Parti Türkiye Cumhuriyetini bu noktaya getirmiştir ve bence de en büyük milliyetçilik budur. Misyonunuzu yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Ama henüz AK Parti'nin misyonunu tamamladığını düşünmüyorum. Sadece salt ekonomik hadiseler değil, yapılan demokratik anlamdaki hamleleri de düşünecek olursak; hep söylüyorum AK Parti devletle milleti kaynaştırma projesidir. Bizler bunun birer temsilcileriyiz. Bakın burada gördüğünüz herkes halkın bizatihi kendisi. Halkın içinden çekmiş, öyle olmuş, böyle olmuş değil. Arkadaşlar biz halkız. Onlar da bizi kendilerini temsil etmemiz için seçti. Biz halkız. Sağdan, soldan gelip de bir yere yamanmadık. Biz halkın içinden geldik, halkın bir ferdiyiz. Dolayısıyla ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' evet, bu millet kendini artık yönetiyor. Bundan sonra da yönetmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar geçen süreci geçtik, artık bir barış iklimine kavuştuk. Artık devletle milletin kaynaşması, barışması gerekiyor. Biz bunu sağladığımız takdirde Akif merhumun dediği gibi ‘hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diyor. Gerçekten devletimizi, milletimizi barıştırdığımız anda da her şey güzel olacak. O barışı sağladık. Halkımız, devletimiz birbiriyle kaynaştı, ordumuzla kaynaştı. Bizim Mehmetlerimiz, kuzularımız Afrin'e giderken o anacağızlarımız dolma yapmış, börek yapmış tepsilerle onlara sınırda ikram etmek için yarış halindeler, yetmiyor insanlar yatıp kalkış dua ediyorlar. Ordusu için, askeri için dua ediyorlar. İşte bakın bu yapılan devletle millet barışmasının bir sonucudur. Nereden nereye geldik. Bizim AK Parti olarak hedefimiz; bu milletin bütün unsurlarını, hiçbir etnik ayrım olmaksızın, hiçbir dini veya mezhep ayrımı olmaksızın bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin Türklük büyük başlığı altında bir arada yaşamasını sağlamaktır. Hepsi elbette kendine göre farklı bir meşrebi vardır, inancı farklılık gösterebilir. Ama Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi ‘Ne Mutlu Türk'üm Diyene' Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıysa gavur geliyor diye hepimiz silah kuşanırız. Bu sınıra koşuyorsak, hepimiz zaten bunu başarmışız demektir. Çanakkale'de koyun koyuna yatıyorlar. Üzerinde Alevi ya da Sünni diye yazıyor mu? Buranın tabirleriyle söylüyorum; Çingen, Çetmi, Çerkez, Gürcü, Manav, Yörük yazıyor mu yazmıyor. Sadece adı ve sanı, ailesi, memleketi yazıyor. Yahu canını vermiş bu toprak için. Şuradan gavur geliyor demiş, koşmuş canını vermiş. Daha neyini verecek. İşte bu ortak paydada buluşmak lazım. İnşallah Türkiye tabi ki dalgalanmalar olacaktır. Ama net olarak çizgisi yukarıya doğru büyük bir ivme kazanmıştır. Bu yolculuk devam etmektedir. AK Partiyle beraber, halkımızın desteği ve duasıyla beraber ben memleketimizin, ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok daha aydınlık noktalara ilerleyeceğine yürekten inanıyorum.”