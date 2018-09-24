AK Partili vekiller Karesi Belediyesi ziyaret etti

AK Parti Balıkesir milletvekilleri Karesi Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Karesi Belediyesini AK Parti Balıkesir milletvekilleri ziyaret etti. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Milletvekili ve MKYK Üyesi Yavuz Subaşı, Dr. Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir'i Karesi Belediyesinde ağırlayarak bilgilendirdi.

Ziyaret sırasında Başkan Yücel Yılmaz, kurulduğu 2014'ten bu yana Karesi Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirmiş olduğu değişim, dönüşüm ve gelişim süreci hakkında vekillere bilgi verdi. Gerek sosyal belediyecilik gerek hizmet belediyeciliği gerekse kültürel belediyecilik noktasında sadece Balıkesir'de değil Türkiye'deki ilçe belediyeleri arasında öne çıkan Karesi Belediyesi'nin 4,5 yıldır gerçekleştirmiş olduğu proje ve çalışmaları AK Parti Balıkesir Milletvekillerine anlattı. Başkan Yücel Yılmaz, vekillerle birlikte Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi başta olmak üzere birimleri ziyaret ederek bilgiler aldı, belediye personeli ile selamlaştı. Birim müdürlerinin çalışmalar hakkında bilgi verdiği toplantının ardından AK Parti Milletvekilleri, Karesi'de AK Belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini sergileyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibini tebrik etti.