Yaptığımız çalışmalarla dışı bağlılığımızı yüzde 40’a indirdik” dedi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Balıkesir’de Altıeylül 2. Olağan İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin AK Parti ile birlikte yaşadığı değişiminden bahsetti. Yönetim sorumluluğu aldıkları 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana her alanı değiştirip dönüştürdüklerini ifade eden Yazıcı, "Hiçbir alan boşluğu bırakmadık. Türkiye 3 Kasım 2002’den önce neredeydi, bugün nerede. Aradaki fark AK Parti iktidarlarının Türkiye’ye sağladığı kazanımdır. Bir örnek vereyim size. Siz Carlo Cottarelli diye birini tanıyor musunuz? Kim bu adam, İtalyan vatandaşı IMF’nin memuru. Türkiye’ye geliyor birkaç ayda bir. Adamın hem gelişi hem dönüşü haber olur televizyonlarda. Adam da çok fiyakalı biri. Afralı tafralı gelir gider. Nereye gelirdi. Maliye’ye gelirdi, Hazine’ye gelirdi. Alacaklı ya. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’nin IMF’ye 26.5 milyar dolar borcu vardı. Carlos gelir borçlunun hazinesini, maliyesini kontrol eder, hangi yatırımlara öncelik vereceğiz, hangisini geriye bırakacağız bunlar konusunda bile kendinde söz hakkı olduğuna inanır ve öyle davranırdı. Peki var mı bugün böyle birisi? Niye yok. İşte AK Parti hükümetleri bu defteri kapadı. Bunun siyasal okunuşu nedir, vatanperverliktir, milliyetçiliktir" şeklinde konuştu.

Türkiye’de 8.5 milyon dolayında engelli vatandaşın olduğunu ve engelliler için kanunu AK Parti iktidarının çıkarttığını söyleyen Yazıcı, "Bu engelliler birden olmadı ki, yıllardan beri var. Peki bu engelli vatandaşların eğitim hizmetini nasıl alacakları, nasıl çalışacakları, bakımlarının nasıl yapılacağına ilişkin bir proje var mıydı? AK Parti’nin özelliklerinden bir tanesi kuşatıcı bir siyaset tarzımız vardır. Çünkü bizim faaliyetimizin temelinde insan var, siyasetimizin temelinde millet var. Sağ sol demeden Türkiye’de sorun neyse öncelikleri belirlemek suretiyle sorunları projeye dönüştüren bir anlayışa sahibiz. Engelliler Kanunu’nu biz çıkarttık ve hükümet faaliyetlerinin birinci maddesi sosyal hizmetler, sosyal politikalar. Engelliler deyip geçmeyin. Bunun ne kadar büyük sorun olduğunu yaşayan ve gören bilir. Hükümet bunları kendi dertleriyle baş başa bırakamaz" dedi.

"Dışarı bağımlılığımız azaldı"

Türkiye’nin dışa bağımlılığının yüzde 70’den yüzde 40’a düştüğünü söyleyen Yazıcı, "Bundan 3-4 yıl öncesine kadar İnsansız Hava Aracı’nı nereden temin ediyorduk. İsmi ne, Hero. İnsan yapımı araç kullanırsınız, bakım ihtiyacı ve yedek parça ihtiyacı var. Nereye gidereceksiniz, bunu yapımcıdan alacaksınız. Ee bize sorun çıkarttılar. Bakım yapmadılar. Kötü komşu mal sahibi yapar derler. Kendi insansız hava aracımızı ürettik. Savunma sanayindeki Türkiye, bunlar bilinmiyor. Gürültüsüz, patırtısız ve sessizce yapıyoruz. Savunma sanayinde ülkemiz yüzde 70 oranında dışa bağlıydı. Yaptığımız çalışmalarla dışı bağlılığımızı yüzde 40’a indirdik. Türkiye’nin 2002 öncesi gayri safi milli hasılası 230 milyar dolardı, 2016 itibariyle bunu 860 milyar dolara çıkardık" diye konuştu.

"Terörle mücadelede kararlıyız"

Terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizen Yazıcı, "Başta FETÖ olmak üzere PKK, DAEŞ ve DHKP-C ile kararlı bir mücadele sürdürüyoruz. İnsansız ama silah kullanan yerli araçlarımızla çok kararlı ve amansız bir mücadele sürdürüyoruz. Adalet mülkün temelidir, var olmanın temelidir. Faaliyetimizin merkezinde insan olduğunu söyleyelim ve bu mücadeleleri yaparken hak, hukuk ve adalet ölçüleri bizim yörüngemiz. Asla bu alanları ihmal ederek ve öteleyerek bir faaliyet içinde olmadık, olmayız da. Türkiye büyük ve önemli bir ülke. Üç kıtanın kesiştiği bir noktada bizim vatanımız. Merkezi bir yerdeyiz. Türkiye’nin bu konumu Türkiye’ye stratejik bir üstünlük sağlıyor. Bu coğrafi stratejik üstünlük yetmez. Ülkelerin coğrafi stratejik üstünlüklerinin daha da ileriye taşınması, onu kavramış vizyonu olan liderlerle mümkündür. İşte Türkiye onu da yakalamış. O lider Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır" şeklinde konuştu.

Kongrede Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Atahan da birer konuşma yaptı. Kongre sonrası Yazıcı’ya AK Parti İlçe Başkanı Atahan tarafından çeşitli hediyeler verildi. Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Ayhan Atahan yeniden başkanlığa seçildi.