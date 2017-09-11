AK Partililer mega düğünde buluştu

Akçay’da düzenlenen mega düğünde nikahı Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka kıyarken, şahitleri ise AK Parti MKYK üyesi Balıkesir Milletvekili Ali Aydıoğlu ile Basın Yayın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey oldu.

Düğün törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu, Sema Kırcı, Kasım Bostan, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, AK Parti Havran ilçe Başkanı Emin Ersoy, diğer il, ilçe, gençlik ve kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri, iş adamları ve kalabalık davetli topluluğu katıldı.

Metin ve Müberra Örkçü, dünürleri Edina ve Senad Memiç’in davetlileri kapıda karşıladığı düğün töreninde, örnek misafirperverlikleri ise dikkat çekti. Gecede her iki aile çocuklarının mürüvvetini görebilmenin mutluluğunu yaşadı. Katılanların ’vur patlasın çal oynasın’ eğlendiği düğün töreninde, siyaset ve iş dünyası da bu mutluluğa ortak oldu. Salon hınca hınç doluydu. Gecede gelin ve damat bu mutluluklarını, sevenleri ve yakınları ile pisti bir an olsun boş bırakmayarak paylaştı. Ömer Faruk ve Lejla’nın birlikteliğe adım attıkları bu gecede göz kamaştırırken, sevinçleri ise görülmeye değerdi.