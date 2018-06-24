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24 Haziran 2018 21:58

AK Parti’nin seçim zaferini göbek atarak kutladılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Partinin seçim zaferini vatandaşlar davullu zurnalı göbek atarak kutladılar.

AK Parti’nin seçim zaferini göbek atarak kutladılar

24 Haziran 2018 21:58


Balıkesir’in Edremit ilçesinde seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından ilçenin bir çok mahallesinde davullar ve zurnalar çalarken, Edremitliler AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini göbek atarak kutladılar. Ellerinde Türk bayrakları, AK Parti bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri ile coşan kalabalık dakikalar geçtikçe büyüyerek meydan sığmaz bir hale geldi. Edremitliler seçim zaferini ayrıca oluşturdukları araç konvoyları ile de kutluyorlar.




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