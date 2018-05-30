Ak Parti’ye davullu zurnalı karşılama

00’de mahallelerini ziyarete gelen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av.Hasan Demiraslan’ı davul zurnayla karşıladı. Demiraslan, “Romanlarla ilgili yaptığımız açılımlar zihinlerde devrim yaptı. Bütün önyargıları yıktık” dedi.

Seçim çalışmalarını Bandırma’da sürdüren AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av.Hasan Demiraslan, gündüz yaptığı esnaf gezilerinin ardından, Kapalı Çarşı esnafıyla iftar yaptı. Gece ziyaretleri kapsamında Güney Marmara Dursunbeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nde Dursunbeylilerle buluşan AK Partililer, 100. Yıl Mahallesinde kahveleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Gece saat 01.00’de rotasını Roman vatandaşların yoğun yaşadığı Çınarlı Mahallesine çeviren Başkan Demiraslan ve Milletvekili Adaylarını yüzlerce mahalle sakini davul zurna çalarak karşıladı. Demiraslan’a ziyareti sırasında AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı, AK Parti Milletvekili Adayları Osman Bıldır ve Ömer Alan, Bandırma AK Parti Belediye Meclis Üyesi Göksel Karlahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kayınbiraderi Ali Gülbaran ve Bandırma Romanlar Derneği Başkanı Feridun Demirdöğen ile çok sayıda partili eşlik etti.

Roman açılımı

Mahalle kahvesinde Roman vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Demiraslan, AK Parti’nin Roman açılımının çok önemli olduğuna dikkat çekti. 16 yıl önce Türkiye’de insanların Romanım ve çingeneyim demeye utandığına vurgu yapan Demiraslan, “Roman açılımı sayesinde insanların zihninde devrim yaptık. Bugüne baktığımızda gençlerimiz göğsünü gere gere Roman çocuğuyum diyebiliyor. Bireysel hak ve özgürlükler konusunda Romanlar geleceğe daha umutla bakıyorsa, seslerini daha hür bir şekilde çıkarıyor bunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katkısı çok büyüktür.” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde Romanların çok büyük bir irade göstererek meydanlara indiğini ifade eden Başkan Demiraslan, “Romanlardan hain çıkmaz. Söz konusu vatan olduğunda en ön saflarda yer almaktan kaçınmayacağınıza inancım tam. 24 Haziran seçimleri öncesinde ekonomi üzerine oynanan oyunlarla ülkemizdeki istikrarı bozmak istiyorlar. Gelin siz Roman kardeşlerimizle birlikte bu oyunu bir kez daha bozalım. Sizlerin destekleri bizim için çok değerli. Her zaman Romanların yanında olan Güçlü Türkiye’nin lideri Cumhurbaşkanımızın her zamankinden fazla size ihtiyacı var. Milli irade ve güçlü meclis için milletin adamına destek olalım” dedi.

Başkandan sorunlar giderilecek müjdesi

Konuşmasının sonunda mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Demiraslan, evi yanan ve elektrik sorunu yaşayan yaşlı bir kadınla da bir araya geldi. Seyyar satıcılık yapanların sorunları ve taleplerini dinleyen Başkan Demiraslan, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gereğinin yapılacağı müjdesini verdi. Çınarlı Mahallesi sokaklarında gezen Başkan Demiraslan, sokakta karşılaştığı felç geçirmiş yaşlı bir adamla uzun süre sohbet etti.