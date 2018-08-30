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30 Ağustos 2018 17:05

Akçakoca gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Akçakoca gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı

30 Ağustos 2018 17:05

yıldönümü coşkuyla kutlandı.


Erdek’te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Kaymakam Ekrem Çalık, Garnizon Komutanı Albay Ateş Kalkan ve Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın tebrileri kabul etmesinin ardından ilçe meydanındaki törene geçildi. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasından ardından günün anlam ve önemine dair konuşmayı Deniz Binbaşı Volkan Kadir Özbilir yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve folklor gösterisinin ardından resm-i geçit yapıldı.


Daha sonra TCG Akçakoca gemisi Erdek limanında vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu arada gemide gaziler ve şehir ailelerine yemek verildi.




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