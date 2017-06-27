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27 Haziran 2017 10:36

Akçay’ da Sarıkız hatırası

Balıkesir’in sahil ilçelerinde Ramazan Bayramı ile birlikte büyük bir yoğunluluk yaşanırken, Akçay’a gelen tatilciler de Sarıkız Heykeli’nın önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akçay’ da Sarıkız hatırası

27 Haziran 2017 10:36

İstanbul’dan geldiğini anlatan Deniz Çınar, Burhaniye, Edremit ve Ayvalık sahillerini çok sevdiğini söyledi.


Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi Meydanı’nda bulunan Sarıkız Heykeli’de tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Heykelin önünde suların fışkırdığı havuzun çevresinde hatıra fotoğrafı çektiren Deniz Çınar, Akçay’a ilk kez geldiğini söyledi. Balıkesir sahillerinin çok güzel olduğunu anlatan Çınar, ”5 günden bu yana Burhaniye, Edremit ve Ayvalık sahillerini geziyorum. Her yer çok güzel. Bu günde Akçay’a geldik. Herkes Sarıkız Heykeli’nin önünde fotoğraf çektiriyordu. Biz de çektirdik. Herkes gelip buraları görmeli” dedi.




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