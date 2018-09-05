Akın’dan Kurtuluş Günü Mesajı

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Kuvay-i Milliye ruhu ile özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren bir milletin yine kendi iradesi ile yönetilme isteği olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar giden yolda Balıkesirliler’in yazdığı yiğitlik ve kahramanlık destanlarının bulunduğunu söyledi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yılında yaptığı açıklamada: “1922’nin Eylül’ü; onurlu, kahraman, yiğit Balıkesirliler’in bağımsızlık ve özgürlüklerine, vatan ve bayrak sevdasına olan düşkünlüklerine tanıklık etmiş, Balıkesir’in tarihine gün gün yazılmış bir aydır! Çünkü Kuvay-i Milliye ruhu ile özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren bir Milletin yine kendi iradesi ile yönetilme isteği olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar giden yolda, Balıkesirliler, yiğitlik ve kahramanlık destanlarını 3 Eylülden 18 Eylüle kadar süren mücadeleler sonunda kanlarıyla yazmışlar, memleketlerini düşman işgalinden kurtarmışlardır. Çanakkale’de, İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da şehit düşen nice Balıkesirli yiğit, Milli Mücadele’de yani Milletimizin bu onur savaşında bugün anmaktan gurur duyduğumuz örnek bir mücadele vermiştir. Türk Milleti’nin bağımsızlığı için kananıyla, canıyla verdiği bu mücadeleye Balıkesir’in kahramanları da büyük bir katkıda bulunmuştur. Çünkü bağımsızlık Balıkesirli’nin ruhunda, kanında var!Bağımsızlık, özgürlük, kardeşlik ve barış içinde yaşamaya ve milli iradeye karşı olan her kim varsa 96 yıl önce olduğu gibi, bugün de Türk Milleti’nin Balıkesir’de ateşlenen Kuvay-i Milliye ruhu karşısında eriyip yok olmaya mahkumdur. Dün, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü, vatan topraklarımızı kazanırken Milli Mücadele’de; bugün, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü, vatan topraklarımızı korurken şehit düşen her kahramanımız Türk Millet’inin kutsal değeridir. Balıkesir halkı, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yazılan kahramanlık destanın 96’ıncı yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutluyor. Balıkesir halkının, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkacağından kimsenin şüphesi olmadığına yürekten inanan bir Balıkesir evladı olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kuvay-i Milliye’nin önde gelen Balıkesirli kahramanları Mehmet Vehbi Bey’i, Keçecizade Mehmet Emin Efendi’yi, Yırcalızade Şükrü Efendi’yi, Hasan Basri Çantay’ı, beş kongre yaparak bir araya gelen adını sayamadığım Balıkesirli kahramanları, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden Aziz Şehitlerimiz, Kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de büyük önem verdiği Balıkesirimizin kurtuluşunun 96’ıncı yıldönümünü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"dedi.