Akın:"Zeytin üreticisi devletten destek bekliyor"

Akın, devletin zeytin ve zeytinyağı sektöründe destekleme primi yapması gerektiğini söyledi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, zeytin sektörü ile ilgili değerlendirmede bulundu. Akın, “Geçen yıldan bu yana üretim maliyetleri yüzde 50'nin üzerinde artarken ürün fiyatının artmaması üretici açısından büyük zarar demektir. Bu zararın devlet tarafından destekleme primi ile karşılanması gerekir. Üretici zeytin yağına 1,5 lira ve zeytinin tanesine de destekleme bekliyor" dedi. Balıkesir'de zeytin hasadının sürdüğü bu günlerde zeytin üreticileri ile görüşen Ahmet Akın, üreticilerin dertlerini dinledi. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK)ülke genelinde yapılan rekolte tahminine göre, geçen sezon 2 milyon 31 bin ton ile rekor seviyeye ulaşan zeytin üretiminin 2018-2019 sezonunda yüzde 36 düşerek 1.5 milyon tona gerilediğini bildiren Ahmet Akın, üretimin düşmesine rağmen fiyatın artmadığını ifade etti. “Ekonomide kural üretim düşünce ürünün fiyatı artar. Zeytin ve zeytinyağında üretimde düşüş olmasına rağmen fiyatlar geçen senin fiyatlarında hatta altına düşmüş durumda. Böyle bir durumda üretici zarar edecek. Yapılması gereken çiftçinin devlet tarafından gereken desteği alması. Üretici zeytin yağına 1,5 lira destekleme bekliyor. Zeytine de daneye destekleme istiyor. Üreticinin zarar etmesi tüketiciye de yansıyacak. Tüketici yine uygun bir fiyattan zeytin ve zeytinyağı tüketemeyecek” diye konuştu.