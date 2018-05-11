Akşener Balıkesir’de halka hitap etti

Akşener, 24 Haziran akşamı cumhurbaşkanı olacağını iddia etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir Kuva-i Milliye Meydanı’nda halka seslendi. Akşener, "Sırtımızı milletimize dayadık. Gayret bizden dedik yola çıkarken. Bugün karşınızda cumhurbaşkanı adayı olarak bulunuyorum. Böyle bir yolu yürümek bazılarını korkuttu. Şunu bilin, İyi Parti’yi siz kurdunuz. 6 aylık bir siyasi partinin genel başkanı olarak, bugün aranızdayım. 61. ili geziyorum. Şırnak’tan Muş’a, Bitlis’ten Mardin’e, Mardin’den Edirne’ye, neresi varsa dolaştık. Gördük ki, siyasette rekabet önemli bir şeydir. Gördük ki, tek kişinin bekâsı Türkiye’nin bekâsı olmuş. Bu tehlikelidir. Bir an hayal edin, İyi Parti’yi kurmasaydınız, beni aday göstermeseydiniz, bugün Türkiye’de neler konuşulacaktı? Ağlıyorlar. Sizi ikna etmeye çalışıyorlar. Bugün 1950 seçimlerinin aynısını yaşıyoruz. Allah’ın izni ile aynı sonuçları 24 Haziran’da alacağız inşallah" dedi.

Milletvekili transferinden de bahseden Akşener, "Bu partiyi kuramaz dediler, kurduk. Seçime giremez dediler, girdik. Biz önümüze konulan antidemokratik şartları aşmak için bir yol bulduk. 15 milletvekili arkadaşıma tekrar teşekkür ediyorum. Ben cesareti 28 Şubat’ta öğrendim. İman ile korku bir arada olmuyor. O zaman korkak tavşanları, korkan tavukları gördük. Bugün de aynı korkuyu farklı insanlarda görüyoruz. Turizmin cenneti olması gereken Balıkesir, zeytinin dünya markası olması gereken Balıkesir, çiftçinin çocuğunu okutması için parayı kazanması gereken Balıkesir, 16 senede, üstüne kül gelmiş gibi renksizliğe büründü. Üniversite mezunu genç kızı olan anneler! Kızınızın bir AVM’de saldırıya uğramayacağından emin misiniz? Bütün bunlar için yola çıktık. ’Sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin’ anlayışına karşı yola çıktık. Anne ve babaların çocuklarının geleceğinizden endişe duymaması için yola çıktık. En çok genç işsizin bulunduğu illerden birisi Balıkesir. 24’ü akşamı cumhurbaşkanı olacağım. İlk 100 gün içinde Balıkesir tekrar pırıl pırıl parlayacak. Değerli gençlerimiz! Sizlere ya iş bulacağım ya da iş bulununcaya kadar vatandaşlık maaşı bağlayacağım. Anne ve babalarınızın karşısında utanma ve mahcup olma durumunda bırakmayacağım. Size inanacağız, size güveneceğiz. Onlar sizden korkuyor. Her şehre bir üniversite açıldı, içinde hoca yok, eğitim yok. Bu eğitim politikası ile yandaşların cebine kepçe ile para akıttılar. Tarım, sanayi ve turizm şehri olması gereken Balıkesir’de Balıkesir kuzusu ne alemde? Mazot 5.6 olmuş. Çiftçinin elinden ekme biçme yetkisini neden aldınız? Hayvana yemi dünya kriterlerinin üzerinde satarsan, gübreyi pahalı satarsan, çiftçi tabi pahalı üretir. Amerikan çiftçisi 1,5 liraya mazot kullanıyor. Bizim dönemimizde çiftçi 1,5 liraya mazot kullanacak. Çiftçimiz yeniden üretir olacak. Tunus’tan zeytin yağı ithal ettiler. Balıkesir’in zeytin yağı dünya 1.’si. Niye tescil ettirmiyorsun? Çünkü milli ve yerli değilsin. Vergi yükünü kaldıracağım dedim, onu da düşürdüler. Şimdi 70 milyar dolara Türkiye’deki fabrikaları özelleştirdiler. Maaşlara zam geldi mi? Gençlere iş oldu mu? Hayır. Ne oldu, millete söven bir şahsın vergi borçları silindi. 30 milyon borçlumuz var. 4,5 milyon kişi kredi borçları ile peşlerinde, haciz var. Şehit ve gazi ailelerinin, işsizlerin borçlarını siliyoruz. Tüketici kredilerini ve kredi kartı borçlarını siliyoruz" şeklinde konuştu.

"Uçak ihalesini iptal ettin mi, Fransa’ya yaptırım uyguladın mı"

Akşener, Balıkesir mitinginde sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerim gerim gerilmekten bıktık, AK Parti teşkilatlarından kağıt getirerek iş bulmak zorunda kalan çocuklarımızın durumundan bıktık. Bakan çocuklarının trilyonlarla oynamasından bıktık. Mal varlığımda, cumhurbaşkanlığı döneminde, oğlum da dahil olmak üzere bir liralık artış olmayacak. İkincisi, elbette sosyal medya hesaplarımızdan mal varlığımızı açıklayacağız. Oğlummuş, kocammış, kimse hiçbir bürokratı aramayacak. Bu vatan çocuklarının haklarını, hukuklarını korumak namus borcum olacak. Bu borç silme mevzuunda hopladılar. Sizleri hacizcilerin elinden kurtaracağız. Çiftçi borçları da affın içinde yer alacak. Ülkemde yönetim boşluğu var. Fransa’da bir grup ahlaksız, şerefsiz çıkmış, Kur’an’da değişiklik yapılmasını istiyor. Hadi oradan. Bizimkiler Fransızca bölümleri yasaklıyor. Sen aldığın milyar dolarlık uçak ihalesini iptal et. Böyle şey olmaz. Osmanlı’dan beri Avrupa’da Türkler Müslümanların temsilcileridir. Laf yetiştireceğine yaptırım uygula. Uçak ihalesini iptal ettin mi? Peşinatı aldın mı? Dış politikada yönetim boşluğu var. Amerika oradan burayı bombalıyor. Müslüman olan kardeşlerimizi bombalıyor. Adalet sarayları yaptın devasa, o adalet saraylarında adalet yok. Ondan sonra dönüp, ’Benden sıkıldınız, ama şunları yapacağım’ diyorsun. 16 yıldır iktidar sensin. Yanlış, kötülük varsa, senin eserindir. Yetmedi, cumhurbaşkanı oldun, tek adam olmak istiyorsun. Biz de sana hayır diyoruz."

Akşener sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolar ve euro aldı başını gitti. Evlere şenlik ekonomi bakanı var. Niye mazota, benzine zam yapıyorsun? İnsanların tükettiği ürünlere zam yapıyorsun kardeşim? Doların uçması, kaçması seni ilgilendiriyor. Senin yanlış politikaların ile ekonomi takla attı. 500 milyar dolar borç aldın. Senin ve yandaşlarının cebine gitti. Bir tane fabrika yaptın mı? Gençlerin umudunu güçlü kılacak yatırım yaptın mı? 570 milyar dolar nereye gitti? 16 yılda nereye gitti? İktidar olacağız, cumhurbaşkanı olacağım. Bu paranın hesabını soracağım inşallah. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Sandıklara sahip çıkacağız. Hanımlardan rica ediyorum. Biz sandıkları koruyor muyuz? Kontrol edeceksiniz. Islak imzalar alınıncaya kadar oradan ayrılmayacaksınız. Kapı kapı dolaşacaksınız, İyi Parti’ye ve Meral Akşener’e oy isteyeceksiniz. Sizler pek çok zorluğu aşarak geldiniz. Bu resmin kıymetini anlatmam mümkün değil. Cenab-ı Hak bana bunu unutturmasın. Herkesin huzurunda söylemek isterim. Biz bu işi başaracağız."