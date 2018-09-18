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Alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, alev alan otomobili tamamen yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, alev alan otomobili tamamen yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Devlet Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde elektrik aksamının şase yapması sonucunda motor aksamından bir anda dumanlar yükseldi. Araç sahibi bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken, itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede itfaiye ekiplerinin kısa müdahale ettiği yangın, aracı tamamen sarmadan söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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