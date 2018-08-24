ALGEM ile kimse aç ve açıkta kalmayacak"

Altıeylül Belediyesi, 2015 yılından bu yana hizmet veren ALGEM ile sosyal belediyecilik örneği sergiliyor. Yardımları katlanarak artan ALGEM’i anlatan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “ALGEM, 2015 yılında kurucu Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu’nun talimatı ile Kültür Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş, sosyal belediyecilik anlamı ile kurulmuş bir birim. Bugüne dek güzel görevler yapılmış bir birim. Geldiğimde de kurulmasından mutlu olduğum bir birim. Bırakın ilçeyi, 81 vilayetin bir çoğunda olmayan özel bir yer burası. ALGEM vasıtası ile Altıeylül ilçesi sınırlarındaki insanların ihtiyaçlarını giderebilmek için maksimum gayret sarf ediyoruz. Giyim mağazasından, gıda marketinden, ALMEK kurslarına, çocuk kreşinden, misafirhanesine, kuaförüne kadar bir çok imkanın olduğu, güzel hizmetlerin verildiği bir nokta burası. Ağustos ayının ilk yarısına kadar da ALGEM 2’ye başlamış olacağız nasip olursa. Hedefimiz, ALGEM’i büyüterek ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını tamamıyla giderebilmek. Bununla ilgili hummalı bir mesai sarf ediyoruz. ALGEM’de meslek kurslarımız da var. Bugüne kadara bu kurslardan çıkan 200’ü aşkın vatandaşımız iş sahibi olmuş durumda. 2 bin 500 civarında da kursiyer mezun etmişiz. Geçen sene 5 bin 500 aileye yardım etmişiz. Bu yıl ilk 7 ayda bu sayıya ulaşmış durumdayız. Sene sonuna geldiğimizde geçen seneyi de 2’ye katlayacağız. Öyle umut ediyoruz” dedi.

“Ağaçlar budanıyor, evler ısınıyor”

Başkan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yine Altıeylül sınırlarında kalan ve fazla büyüyen ağaçları budayarak, temizleyerek odun haline getirerek bölgemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu projemizi de ‘Ağaçlar budanıyor, evler ısınıyor’ sloganı ile gerçekleştiriyoruz. Elimizdeki imkanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için azami gayret sarf ediyoruz. İlk göreve geldiğimizde ALGEM’i 10 kat büyüteceğiz diye söylemiştik. Gıda marketinden, giyiminden ALGEM’i büyüttük ama önümüzdeki süreçte daha da büyüterek 180 bin nüfuslu ilçemizde aç ve açıkta kimse kalmayıncaya kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Çocuklara ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Başkan Avcı, “Giyim alanımızda daha önce ikinci el temiz kıyafetler de vardı. Biz bunları sıfır kıyafetlere çevirmek için gayret sarf ettik. Farklı yerlerden yardımlarla, bir miktar da belediyemizin bütçesi ile kıyafetlerimizi sıfırlamış olduk. İlk göreve geldiğimiz zaman bini aşkın çocuğumuzu bir mağazada giydirmiştik. Kurumumuzdan arkadaşlarımızın incelemesi sonrasında ihtiyaç sahibi olanlar yetişkin aileler de dahil giyim alanımızdan faydalanabiliyorlar. Ramazan Bayramı’nı geçirdik, inşallah Kurban Bayramı’nda da çocuklarımızı yine giyindireceğiz. Bayramlıklarını Altıeylül olarak biz karşılamış olacağız” dedi.