ALGEM'e hayran kaldılar

Altıeylül Belediyesinin sosyal yardımlaşma kuruluşu ALGEM'i BM. Dünya Gıda Programı ofis müdürü ziyaret ederek, bilgi aldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı İzmir Saha Ofisi Müdürü Diğdem Aktaran, Program Sorumlusu Muhittin Salem, Program Politika Sorumlusu Verda Yüceer, Gözlem Asistanı Sarah Bayat ve Kızılay Temsilcisi Esra Özpınar Altıeylül Belediyesi'nin sosyal yardım merkezi olan Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM)'ni ziyaret etti.

Heyet, Türkiye'deki mülteciler için hazırlanmış olan ve AB tarafından finanse edilen Kızılay Kart programı hakkında bilgilendirmelerde bulunurken sosyal hizmet binasında verilen hizmetler hakkında bilgi aldı. Program Politika Sorumlusu Verda Yüceer Altıeylül Gelişim Merkezi'ne gelmeden önce ALGEM ile ilgili övgü dolu sözler duyduklarını, yerinde görmek istediklerini dile getirirken Dünya Gıda Programı hakkında da bilgiler verdi. Yüceer şunları söyledi “Kızılay ile ortaklaşa yürüttüğümüz Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı AB Tarafından finanse edilmekte. Programa ait olan Kızılay Kart ile uluslararası koruma altında olan mülteciler Afganlılar, Suriyeliler, Iraklılar, İranlılar, Somaliler vs. Mültecilere nakit yardımı yapıyoruz. Bu proje Bakanlığımız ile ortak yürüttüğümüz AFAT tarafından da desteklendiğimiz bir proje. Ayrıca bizim Dünya Gıda Programı olarak İstanbul'da, Gaziantep ve Ankara'da bölge ofislerimiz var. Bölge ekibi olarak sizi ziyarette bulunuyoruz” dedi.

ALGEM hakkında detaylı bilgiler aktaran Altıeylül Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ayan 2015 yılından bu yana Altıeylül ilçe sınırlarında bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattıklarını ifade ederken Sosyal hizmet binasında verdikleri hizmetlerden bahsetti. Sosyal Market, Giyim Mağazası, Altıeylül Meslek Edindirme Kursları (ALMEK), Çocuk Evi ve ALGEM'deki diğer hizmet alanlarını gezen heyet, memnuniyetlerini gizleyemedi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı dahilinde Balıkesir'de bulunan heyet bir çok alanda tam kapasite hizmet veren ALGEM'den memnun ayrıldı.