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30 Haziran 2017 16:34

’Ali Ağa’ 47 gün sonra su üstüne çıkarıldı

Balıkesir’in Bandırma Limanı’nda 14 Mayıs günü yükleme yapılan 9 nolu rıhtımda yan yatarak batan ’Ali Ağa’ isimli yük gemisi, yapılan çalışmalar neticesinde 47 gün sonra su yüzüne çıkarıldı.

’Ali Ağa’ 47 gün sonra su üstüne çıkarıldı

30 Haziran 2017 16:34


Çelebi Bandırma Limanı’nda 14 Mayıs günü yükleme esnasında sancak tarafına yatarak batan Ali Ağa isimli 77 metre boyunda 13 metre genişliğindeki 3126 DWT taşıma kapasitesine sahip gemi, İstanbul’dan getirilen yüzer vinç sayesinde tamamen su üstüne çıkarıldı.


Geminin güverte ve ambar bölümünde bulunan 93 konteyner yük ay başından itibaren çıkarılmaya başlanmış ve yapılan çalışmalar neticesinde içerisinde bor maddesi yüklü bulunan 93 konteyner geminin içerisinden çıkarılmıştı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, geminin batışından itibaren denize herhangi bir kimyasal madde, yağ ve akaryakıt sızmaması için gerekli mücadelenin başarıyla yerine getirildiği çevre ve deniz kirliliği oluşturabilecek herhangi bir unsura rastlanmadığı ifade edildi. Geminin önümüzdeki günlerde bulunduğu 9 nolu rıhtımdan çekilerek belirlenecek bir tersaneye taşınması sağlanacak.




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