Ali Ağa Gemisi Tuzla’ya çekildi

Bandırma Çelebi Limanı’ndaki 9 no’lu rıhtımda yükleme esnasında sancak tarafına yatarak batan Ali Ağa adlı yük gemisinde geçtiğimiz günlerde tamamlanan yük boşaltma çalışmalarında gemideki 92 konteyner yük çıkarılmıştı. Yüklerin çıkarılması ardından gemi hava basılarak su üstüne çıkarıldı. Bandırma Liman Başkanı Abdullah Şalcı, hava basılarak su üstüne çıkarılan geminin römorkörlerle çekilerek Tuzla Limanı’na götürüldüğünü ve duba gemisi olarak kullanılacağını ifade etti. Şalcı, "Geminin doğrultulma ve yüzdürülme aşaması olan üçüncü aşamaya geçtik. Gemi 4 günlük bir sürede yüzer hale getirildi. 14 Mayıs’ta başlayan süreç 13 Temmuz itibarıyla sonlandırılmaktadır. Gemi Tuzla Limanı’na duba gemi olarak yol müsaadesi almıştır. Tuzla Liman Başkanlığı’na römorkör eşliğinde hareket etmiştir" dedi.