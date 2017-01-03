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03 Ocak 2017 17:34

Ali Poyrazoğlu Bandırma’ya geliyor

Ali Poyrazoğlu Bandırma’ya geliyor

03 Ocak 2017 17:34

Ünlü Tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, 19-20 Ocak 2017 tarihlerinde stand-up gösterisi "Asi Kuş" ile iki gün üst üste Bandırma’da sahne almaya hazırlanıyor.
Türk tiyatrosunun en önemli yıldızlarından Ali Poyrazoğlu müzikli bir gösteriyle Bandırmalı tiyatroseverleri iki gün boyunca tiyatroya doyuracak. Oynadığı bölgelerde büyük ilgi oluşturan “Asi Kuş” adlı oyunuyla Bandırma’da olacak Ali Poyrazoğlu, Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Ünlü tiyatrocu Asi Kuş adlı oyununda Bizet’in ünlü operası Carmen’i konu alarak, Carmen, Bizet, Don Jose, Ali Poyrazoğlu, Toreodor ve Boğa rollerinde izleyicinin karşısına çıkıyor.



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