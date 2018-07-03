Vatandaşlar, aldıkları ürünün ağırlığından şüphe duymaları halinde, kendilerine ait sebze ve meyvelerin gramaj kontrolünü yapabilecek.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Kemer pazarında hizmete sunulan hassas terazi yardımıyla vatandaşların aldığı ürünlerin doğru tartılıp tartılmadığı kontrol ediliyor.

Bu uygulamayla halkın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, vatandaşların aldıkları ürünlerin gramajlarından şüphe ettiklerinde, tartarak içlerindeki endişenin giderileceğini ve bu uygulama sayesinde vatandaşın hakkının korunacağını söyledi.