Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 13:14

Alkollü sürücü duran araca çarptı

Balıkesir’de alkollü sürücünün kullandığı araç, park halindeki kavun yüklü kamyonete çarptı.

Alkollü sürücü duran araca çarptı

05 Ağustos 2018 13:14


Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Balya Caddesi üzerinde park halinde bulunan 10 NM 675 plakalı kamyonete iddiaya göre süratle gelen 35 AR 9389 plakalı araç çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaklaşık 10 metre sürüklenen kamyonet, bir ağaca ve ardından durak tabelasına çarparak durabildi. Araçta olmayan Mustafa Dirlik kazadan kurtulurken, yaralanan M.Ö. isimli sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı ve yapılan muayenesinde aşırı alkollü olduğunun belirlendiği ifade edildi. Araç içerisinde de çok sayıda bira şişesi bulundu.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç