Alkollü sürücü duran araca çarptı

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Balya Caddesi üzerinde park halinde bulunan 10 NM 675 plakalı kamyonete iddiaya göre süratle gelen 35 AR 9389 plakalı araç çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaklaşık 10 metre sürüklenen kamyonet, bir ağaca ve ardından durak tabelasına çarparak durabildi. Araçta olmayan Mustafa Dirlik kazadan kurtulurken, yaralanan M.Ö. isimli sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı ve yapılan muayenesinde aşırı alkollü olduğunun belirlendiği ifade edildi. Araç içerisinde de çok sayıda bira şişesi bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.