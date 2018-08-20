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20 Ağustos 2018 20:43

Alkollü sürücü otomobiliyle yol kenarındaki zeytin ağacının üstüne uçtu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; aşırı alkollü olduğu belirtilen genç bir sürücü, yol kenarındaki zeytin ağacının üzerine uçtu.

Alkollü sürücü otomobiliyle yol kenarındaki zeytin ağacının üstüne uçtu

20 Ağustos 2018 20:43


Alınan bilgiye göre; 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, Cunda Adası’ndan Ayvalık merkez istikametine gitmekte olan M.T yönetimindeki özel otomobil kontrolünü kaybederek yol kenarındaki zeytin ağaçlarının üzerine uçtu.


Kazada; alkollü olduğu belirtilen sürücü M.T sıkıştığı araçtan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından yapılan müdahale sonrasında kurtarıldı.


Olay yerine gelen ambulansa binmeyip tedaviyi reddeden sürücü M.T’nin vücudunun çeşitli yerlerinden hafifçe yaralandığı gözlendi.


Sürücü M.T, olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.




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