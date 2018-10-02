Almanya'da Balıkesir coşkusu

Almanya'da yaşayan gurbetçi Balıkesirlilerle bir araya gelen Başkan Kafaoğlu hasret giderdi, sohbet etti. Coşku içerisinde kutlanan programda Başkan Kafaoğlu'ya ilgi büyüktü.

Programın açılış konuşmasını yapan Almanya Balıkesir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Kanıkurumaz, “Bizler bugün burada, Balıkesir'in düşman işgalinden kuruluşunun 96. yıl kutlaması için toplanmış bulunuyoruz. Hepinizin de bildiği gibi, 1920'de Yunan işgaline uğrayan güzel ilimiz Balıkesir'imiz, Kuva-yi Milliye hareketi sayesinde 6 Eylül 1922 de yeniden hürriyetine kavuşmuştur. Bu tarihi hareket, birlik ve beraberlikle zafere ulaşmış ve 96 yıl sonra bizlerin burada olmasına vesile olmuştur. Yarım asır önce Almanya'ya gelen Balıkesirliler, kurtuluş yıllarında olduğu gibi Almanya'da da birlik ve beraberlik ruhuyla yaşamış oldukları topluma katkı sağlayarak, kültürleriyle renk katmaktadır. Amacımız bu değerleri, gelecek nesillere de aktarmaktır. Bunun için de üyelerimizin, daha fazla desteğine ihtiyacımız var“ dedi.

21. ilçemiz oldunuz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da “Balıkesirli hemşehri ruhunu yaşatmak ve diri tutmak için dernek kurdunuz ve dernek çatısı altında bir araya geliyorsunuz. Dernek üyelerini arttırmalısınız, asla parçalanıp bölünmemeniz lazım, başka dernek altında çoğalarak, bölünmemeliyiz. Tek dernek çatısı altında güçlerimizi birleştirerek yolumuza devam etmeliyiz. Bölünme başlarsa, işin bereketi kaybolur. Biz, belediye başkanları olarak sizlerin arkasında, yanındayız, her faaliyetinizde yanınızdayız. Arkadaşların verdiği rakama göre, Almanya'da 48 bin Balıkesirli yaşıyor, 20 ilçemiz var, 21, ilçemiz de sizlersiniz. Sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Buralarda kültürümüzü yaşatıyorsunuz. Bunun için tüm dernek görevlilerine teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu.

Başkan Kafaoğlu iki keklik türküsünü söyledi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise, “Bizler bu kurtuluş programlarını Balıkesir'de daima yapıyoruz, toprağından binlerce kilometreler uzakta ama gönlüyle, kalbiyle şehrinin ülkesinin yanında olan, siz güzel insanlarla beraber Balıkesir'in kurtuluşunu birlikte kutlamaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum“ dedi.

Programa Balıkesir'den davetli olarak katılan Prof.CDr. Ali Duymaz, Balikesir'in kurtuluşu ve milli mücadele yıllarına dair bir sunum yaptı. TRT Türk Hal Müziği sanatçısı Ali Çakar da, hemşehrilerine muhteşem bir konser verdi. Çakar, başta Balıkesir yöresi olmak üzere seslendirdiği türkülerle, adeta Anadolu'yu turladı. Ali Çakar'ın, “İki Keklik“ türküsüne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da eşlik etti, büyük alkış aldı. Karesi Zeybek minik ve büyük gruplarının ayrı ayrı gösterisi mest etti.