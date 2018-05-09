Bu yıl ALMEK’ten 723 kursiyer mezun oldu.

ALMEK 2017 - 2018 döneminde 17 farklı dalda toplam 34 kurs verilirken, 732 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. ALGEM bünyesinde hizmet veren çocuk faaliyet evi, annesi kursiyer olan 75 çocuğa ev sahipliği yaparak çocukların sağlıklı ortamda vakit geçirerek eğitimlerini sağladı.

ALMEK Sergi ve Sertifika Töreninde, pastacılık kursiyerleri tarafından hazırlanan yiyecekler davetlilere ikram edildi. ALMEK kursiyerlerinin dönem boyunca yapmış oldukları el işlerini kapsayan yıl sonu sertifika töreninde bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ALGEM’i daha üst seviyeye getireceklerini belirterek, “Dokunmadığımız ihtiyaç sahibi vatandaşımız kalmayacak. 6 ay önce Belediye Başkanlığı görevini devraldığımda ALGEM gibi bir birimin olmasının mutluluğunu yaşadım. Zekai Başkanımız sağolsun ALGEM’i kurmuş, böyle bir birimin temelini atmış, sağlam bir temel üzerine oturtmuş. Bu temel üzerine biz de daha iyi bir bina kurarak dokunmadığımız ihtiyaç sahibi vatandaşımızı bırakmayacağız. Bugün sertifikasını vereceğimiz ALMEK kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah ALMEK’i daha verimli, iş edindirme konusunda köprü vazifesi görecek hale getireceğiz. Bu vesile ile kursiyerlerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Sergi açılışı sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.