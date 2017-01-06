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06 Ocak 2017 14:51

Alt geçitte mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Alt geçitte mahsur kalanları itfaiye kurtardı

06 Ocak 2017 14:51

Balıkesir-Edremit karayolunun 40. kilometresinde bulunan su dolu alt geçitten minibüsleri ile geçmek isteyen iki kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücü ve yolcusu İtfaiye tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, İvrindi ilçesi Balıkesir-Edremit karayolunun 40. kilometresindeki araç alt geçidi aşırı yağış sebebiyle su baskınına uğradı. Bu alt geçitten 10 DBY 48 plakalı minibüs ile geçmek isteyen sürücü Hakan Zengin ve yolcusu Sezgin Aygün suda mahsur kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekibi çekici ile aracı ve içindeki iki kişiyi kurtardı.



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