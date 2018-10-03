Alt yapı bitti sıra üst yapıda

Başarılı çalışmaları ile dikkatleri çeken Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ilçede yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.

Havran'ın Hamambaşı Mahallesi, Menderes Caddesi üzerinde devam eden kanalizasyon, enerji ve içme suyu şebeke hatlarının yerin altına alınma çalışmaları tamamlanarak üst yapı çalışmalarına geçildi.

Çalışmaları bizzat yerinde takip eden Belediye Başkanı Emin Ersoy “İlçemizin alt yapı sorunlarına neşter vuruyoruz. Yapılan hizmetlerimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.