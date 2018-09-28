Altan Erkekli, Edremit'te Tuncel Kurtiz anısına sahneye çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz'in ölümünün 5. yıldönümü nedeniyle Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında usta oyunca Altan Erkekli tiyatrosu Edremit'te sevenleri ile buluştu.

Sanatçı Tuncel Kurtiz'in ölüm yıldönümü nedeniyle Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde usta oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker'in “Şifa niyetine - Anılar ve Türküler” isimli gösterisi sahnelendi. Sanatçı Tuncel Kurtiz'in anıldığı gecede Altan Erkekli, hayatından kesitler anlatırken Veysel Diker türküleri ile büyük beğeni topladı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Özgirgin, Metin Tunçer, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı gösterim yoğun ilgi gördü. İki perde olarak sahnelenen müzikhal sonunda Erkekli, Diker'e Belediye Başkanı Kamil Saka tarafından günün anısına çiçek verildi. Tiyatro öncesi öğrenci Edremitli Çağatay Çelikbaş tarafından hazırlanan Tuncel Kurtiz belgeseli sunumu yapıldı.