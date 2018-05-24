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24 Mayıs 2018 08:57

Altıeylül Belediyesi çamuru kurutuyor

Altıeylül Belediyesi ‘Ayağınızı çamurdan keseceğiz’ sloganı ile başladığı parke döşeme işinde bugüne kadar 1 milyon 241 bin metrekare parke taşı döşendi.

Altıeylül Belediyesi çamuru kurutuyor

24 Mayıs 2018 08:57


Fen İşleri Ekipleri merkez mahallelerde kilit parke taşı döşeme işine devam ediyor. Altıeylül Belediyesine bağlı Fen işleri ekipleri 2018 itibari ile merkez mahallelerde kilit parke döşeme işine başladı. Altıeylül Fen işleri ekiplerinin parke taş döşeme işine çalışmaya başlaması ile birlikte Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ekipleri çalışma sahasında ziyaret etti. ‘Ayağınızı çamurdan keseceğiz’ söylemi ile 2014’den bu güne 1 milyon 241 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyen fen işleri ekipleri merkez mahallelerde de döşeme işlemini sürdürüyor. Hasan Basri Çantay Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Avcı, merkez mahallelerde başlayan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Avcı “2018 Şantiye yılı olacak demiştim. Bu sene merkez mahallelerdeki kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına Hasan Basri Çantay’dan başladık. Bahçelievler, Kasaplar Mahallesi, Sındırgı caddesi, Gazi Osman Paşa Mahallemizde pazar yerinin etrafını planlıyoruz. 250 - 300 bin metrekare taş döşeyeceğiz. Diğer mahallelerimizde, başka kurumların hava hattından geçen tesisatlarının yer altına alınması işlemi tamamlandığında Altıeylül Belediyesi olarak çalışmalarımıza sürdüreceğiz. Bu şekilde, ikinci bir işi, maddi kaybı önleyeceğiz. Biz söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızın daha güzel bir Altıeylül’de yaşamaları için işimizin başındayız, durmak yok hizmete devam diyoruz” şeklinde konuştu.




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