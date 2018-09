Altıeylül Belediyesinden kırtasiye yardımı

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Altıeylül Belediyesi sınırları içinde okuyan ve ihtiyaç sahibi bin 580 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Eğitim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Avcı, yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını dileyerek, "Değerli Öğretmenlerimiz, Sevgili Öğrenciler ve Değerli Veliler 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılının hepimize ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Küçük öğrencilerimizin uyum süreciyle yeni bir öğretim yılına başladık. Geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimiz, yeni bir maratona daha başladınız. Zulmün, haksızlığın, sömürünün, savaş ve katliamların tek söz sahibi olduğu bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Bu çarkı tersine döndürecek, güçlünün değil haklının söz sahibi olduğu bir dünya kurmak sizin elinizde. Size teslim edilen yavrularımızı bu doğrultuda en iyi şekilde yetiştireceğinize inanıyorum. Her sokak başına bir polis değil, her vicdanı bir polis kılmak için, ülkesini, milletini seven nesilleri sizler yetiştiriyorsunuz. Size minnettarız. 2023, 2053, 2071 hedeflerine sizlerin yetiştireceği nesillerle ulaşacağız. Bu konuda velilerimizle birlikte topyekün millet olarak bir seferberlik anlayışı içinde sürekli tüketen değil, kendi teknolojisini üreten yurt çapındaki devasa projelere yenilerini ekleyen bir nesildir bu ülkeyi dünya çapında bir güç haline getirecek olan.

Bu güce ihtiyacımız var. Aksi halde yeryüzündeki tüm kötülüklerin hamisi olan emperyalistlere karşı Dünya 5'ten büyüktür isyanını yapamayız, mazlumların umudu olamayız, onların dua cümleleri arasında yer alamayız. Bizler de Altıeylül Belediyesi olarak, bu bağlamda hep söylemiştik; Kimsesizin kimi, yoksul ve öksüzün sahibi olup, onların dertleri ile dertleneceğiz demiştik. Yeni eğitim-öğretim yılı vesilesi ile bin 580 öksüz yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kırtasiye ihtiyacı ALGEM vasıtasıyla ailelere ulaştırılmaya başlamıştır. Bu duygularla tüm öğrencilerimize zihin açıklığı, öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.